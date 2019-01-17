銀行迎財神 祥獅獻瑞竟吐出「我要搶劫」賀聯

2019年01月17日 12:48 中時 吳敏菁

搶劫被警方逮捕。（吳敏菁翻攝）

年關將近各金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，均有大量資金匯入，彰化分局17日10時30分，在臺中銀行花壇分行舉辦防搶暨攔截圍捕演練，別出心裁，偵查隊員警扮演歹徒，利用廟會活動以大頭佛面具及舞獅頭喬裝為表演人員進入銀行內迎財神，祥獅獻瑞之際吐出「我要搶劫」，一陣歡喜，緊接著驚嚇、混亂，被勇武警力一網成擒。

搶劫被警方逮捕。（吳敏菁翻攝）

這齣防搶演練，讓大家看的高呼過癮、有趣！規格直比拍電影，還是真人演出，太帥了！當歹徒以舞獅為進入銀行後，隨即掏出預藏的短刀及手槍行搶，經行員機警通報警方立即到場，當場逮捕3名歹徒。

搶劫被警方逮捕。（吳敏菁翻攝）

但駕車接應之嫌犯見狀不利而駕車逃離現場，經勤務指揮中心通報線上攔截圍捕，設置6處攔截點，以優勢警力攔下並進行逮捕。從銀行到街上，點線面房強演練點，精彩萬分。

我要搶劫，被警方逮捕。（吳敏菁翻攝）

彰化分局分局長洪宏榮呼籲民眾如欲運用大量現金，請儘量使用轉帳方式處理，或由親友、同事陪同提領，以便相互照應，並可隨時向當地警察機關申請警力護鈔以策安全。若遇強盜、搶奪案件，則應保持冷靜，立即記下車號與歹徒逃逸路線，然後迅速播打110。

(中時 )