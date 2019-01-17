解套核食 蔡英文：與日本找出雙方可接受方案

2019年01月17日 12:48 工商 崔慈悌

日本核災食品因公投難解禁，蔡英文總統今天接見日本眾議員，針對日本5縣食品輸台，重申我將秉持WTO的精神，與日本政府保持溝通，找出雙方都可以接受的方案，並期盼日本政府能持續支持台灣加入CPTPP。

日本311大地震後，我國禁止福島、茨城、群馬、櫪木、千葉等5縣的食品輸台，災後迄今即將滿7周年，政府原擬開放輸台，不過去年九合一大選，「反核食」通過公投門檻，使日本核災區食品難以解禁。

蔡英文今天接見日本眾議院河井克行眾議員表示，去年底在我國有關日本5縣食品進口的公投案結果出來之後，相信日本各界都很關心台灣會怎麼面對日本食品的問題。

她指出，我們會秉持WTO的精神，持續與日本政府保持溝通，找出雙方都可以接受的方案；但我們也希望，這個單一議題不會影響台日關係的全面性發展。

蔡英文強調，為了精進雙方的合作關係，她誠懇地希望日方朋友能夠持續給予我們協助，支持台灣加入CPTPP。「日本是CPTPP最關鍵的經濟體之一，日本政府的支持對台灣有格外重要的意義」。

她說，日本各界一直在許多重要的國際場合不斷地為台灣發聲。1月19日CPTPP生效後的首次部長級會議即將在東京召開；台灣政府已多次表達參與CPTPP的意願，尤其希望能夠爭取參加第二輪談判。

(工商 )