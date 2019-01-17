照顧偏鄉新二代 44國中小新住民語文課程用直播教學

金門縣烈嶼鄉西口國小開設泰語遠距教學課程。（教育部提供）

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為協助偏鄉學生學習新住民語言，教育部10年起在偏鄉地區學校試行遠距視訊直播教學，107學年已有20縣市44所國中小參與試行。此外，107學年於縣市推動新住民語文課程前導學校示範教學，共有21縣市52所國中小參與，開設了7國語文課程。

為協助新二代教育發展，教育部於12年國教課綱列入新住民語文課程。新住民語文以東南亞國家越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞7國官方語言文化語文為主，並將於108學年度開始實施。

為做好108學年開課準備，教育部國教署積極推動各項配套措施，包括培訓師資、編撰教材、推動前導學校、遠距直播教學、開課準備研習等，以協助各縣市及學校順利實施新住民語文課程。

教育部國教署自105年起鼓勵新住民發揮語文專長參與縣市培訓教學支援人員研習課程，迄今(108年1月)全國已有2216人取得教學支援人員資格。並陸續完成編撰越、印、泰、柬、緬、馬、菲等7國語文學習教材，預計126冊。此外，也透過同步遠距直播教學，讓偏鄉生同樣可以學習新住民語言。

教育部國教署表示，偏鄉學校有許多新住民孩子，因交通不便讓老師每週到校教一個孩子一堂課，並不容易，而現在透過完善的網路環境，老師只需要在攝影棚，就可以同步對多個學校進行遠距教學，師生突破空間及時間的限制即時互動，展現創新更有效率的學習模式。

西口國小是離島金門縣的新住民語文課程前導學校，位於烈嶼鄉屬於特殊偏遠學校。全校學生共74人，其中新住民二代學生23人約占全校人數的31％。西口國小於106學年度起開始參與印尼語教材試教，並受金門縣推舉成為前導學校，也積極參與泰語遠距教學課程。

西口國小校長蔡志隆表示：「目前有10位小朋友學習印尼語，希望他們在過程當中，不僅僅是要學會印尼語的溝通方式，同時也要認識印尼語背後所乘載的文化底蘊。」

(中時 )

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