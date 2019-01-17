向美喊話 陸外長專訪：應慎重處理涉台問題

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美國軍方日前分析中國大陸軍隊現代化的最大驅動力就是台灣。大陸外長王毅接受《人民日報》專訪時表示，台灣問題始終是陸美關係中最核心、最敏感的問題。妥善處理這個問題對確保陸美關係順利發展至關重要。他並向美國喊話，應切實反對台獨勢力及其分裂活動，慎重處理涉台問題。

中共黨媒《人民日報》17日報導指出，王毅表示，陸美社會制度、歷史文化、現實國情不同，有著各自利益和關切，這是正常的。國與國之間有差異、有分歧甚至有矛盾，並不意味著一定要走向對立。關鍵是尊重彼此主權和領土完整，尊重彼此社會制度和發展道路，尊重彼此歷史文化和國情差異。

王毅強調，台灣問題始終是陸美關係中最核心最敏感的問題。一個中國原則是陸美關係的政治基礎。妥善處理這個問題對確保陸美關係順利發展至關重要。美方應堅持一個中國原則，恪守陸美三個聯合公報，切實反對「台獨」勢力及其分裂活動，慎重處理涉台問題。

王毅還說，在涉藏、涉疆等問題上，美方同樣應尊重中國主權和領土完整，停止干涉別國內政的做法。

關於陸美貿易戰，他表示，經貿合作的本質是互利共贏，依然是陸美關係的壓艙石和推進器。雙方都有擴大經貿合作的意願，應當有能力也有智慧推動達成一個彼此都能接受的方案。最近兩國工作團隊磋商取得積極進展，這再次說明，對話磋商才是解決問題的唯一正確辦法。

王毅還提到，儘管40年後兩國各自的情況以及國際形勢都發生了變化，但雙方仍應不忘初心、保持定力，不被一時一事所惑，不為一局一域所擾。不能讓矛盾分歧來定義當前的陸美關係，更不能讓偏見和誤判來左右未來的陸美關係。只有秉持發展的眼光、開放的胸襟、包容的態度，才能為兩國關係開闢更廣闊的空間。

(中時 )

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