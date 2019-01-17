每15分鐘一起虐童案！綠委籲修法補破網

2019年01月17日 13:02 中時 鄭舲

近來全台接二連三發生兒虐案件，引起社會對兒少保護的關注。民進黨立委蘇巧慧與新北市議員林裔綺、彭佳芸、張維倩等人今天召開記者會指出，近來家暴、虐童事件數字不斷攀升，2016年每15分鐘就發生一起虐童事件，希望透過補足法規漏洞、建立「吹哨者制度」、「檢討評鑑制度」、「幼教資訊透明平台」，讓媽媽不再哭泣，孩子免於恐懼。

蘇巧慧表示，從2005到2017年統計來看，家暴、兒虐案件不斷攀升，2017年全台通報超過11萬件家暴案件，每5分鐘就一起，沒有通報的可能更多；2016年兒虐案件也超過4萬件，等於每15分鐘就一起，且兒童受虐致死的人數有127人，數字出奇的高。

蘇巧慧表示，0到6歲兒童分屬兒少法跟幼教法兩大法律，0到2歲是兒少法，3到6歲為幼教法，分屬衛福部與教育部管理，難免有不足之處，因此中央會全力翻修制定法律，補足漏洞；她也說，從2017年的統計看得出來，施虐因素最高的原因就是父母缺乏育兒知識，如何加強父母的育兒知識，以及訂定法規後，將法規帶入地方政府等都有待努力。

張維倩表示，最近發生的受虐案件都有個特點，因為托嬰中心、幼兒園都是封閉環境，外部很難知道內部狀況，但現行法規只有處罰知情不報，沒有鼓勵舉報違法的制度，因此她提出吹哨者制度，鼓勵老師、員工舉報不法情事。

彭佳芸則說，她以媽媽的身份發聲，認為評鑑制度應該檢討，這次發生虐童事件的永和托嬰中心，評鑑卻是甲等，代表新北市社會局的評鑑制度有問題。她提到，評鑑制度有四個標準，包含行政、衛生、托育、其他，希望未來在「其他」部分可以納入家長意見，當作依據參考。

林裔綺指出，學校、育嬰中心應該是最安全堡壘，虐童案件卻屢見不鮮，以新北市政府為例，沒有統一公告的資訊平台供家長、業者查詢，因此有部分不法的老師、照顧員被保護住。她認為中央應建立全國統一的透明平台、訂定管理辦法，規範地方和中央政府，將違法的幼兒機關和照顧員公告、列管，別讓不法業者、照顧員、老師有失誤後，到另一個縣市還能繼續任教。

(中時 )