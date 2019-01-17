買這家公司的股票賺翻 飆漲超過90倍

2019年01月17日 12:39 中時電子報 陳舒秦

影片串流巨人Netflix（網飛）業績長紅，從創辦至今也吸引許多死忠客戶，據分析指出，Netflix的股價，十二年來漲幅超過90倍，增長速度十分驚人。高盛（Goldman Sachs）網路分析師泰瑞則表示，「Netflix在內容、技術及分銷方面的投資，將帶動訂閱人數大幅提升且優於預期，在美國和全球皆是如此」。

分析指投資人在Netflix 2007年剛推出服務時投資1,000美元，那目前的報酬將會非常可觀。據CNBC統計，這筆1,000美元的投資到今年元月15日已暴增至逾9萬美元。

雖然Netflix的股價過去幾年表現良好，不過近期除了面臨亞馬遜、蘋果、迪士尼的競爭，最近又新增一位競爭者：NBC環球集團（NBC Universal），預料這些公司類似的服務，可能會吸走Netflix的觀眾，不過15日宣布對美國的新顧客和老顧客調漲價格，漲幅介於13%至18%，為歷來最大漲價幅度，消息一出，Netflix當日股價大漲逾6%。。

投資銀行和資產管理公司Needham & Company分析師馬汀表示，「我認為Netflix正陷入大型競爭對手急起直追的麻煩中」但過投資人大致上仍樂觀看待Netflix。

(中時電子報)