火車站當診間！高中畢業彰化密醫行醫10多年 病患遍全台

2019年01月17日 13:07 中時 鐘武達

彰化檢警查獲林姓密醫查扣的藥品多達3卡車。（鐘武達攝）

林姓密醫的「行醫專車」上戴的都是藥品。（鐘武達翻攝）

彰化縣57歲林姓男子高中學歷，竟靠著自修醫療知識從10多年前開始行醫專治老人心血管疾病，他騎機車到處看診，甚至與慕名從台北與花東來的病患約定將火車站當「診間」，彰化地檢署指揮警方會同衛生單位追查供應藥品的藥廠業務與病患，更查扣多達3卡車的藥品，訊後已依違反《醫師法》等罪嫌將林聲押獲准。

彰檢襄閱主任檢察官黃淑媛指出，檢方是於日前接獲情資指稱家住社頭鄉的林姓男子人稱「林醫師」，不具醫師資格卻擅自執行醫療業務，而且他的病患遍及全台，相當有名，於是指派何蕙君檢查官指揮彰化縣警察局偵辦。

歷經多日蒐證見時機成熟，彰檢於16日動員多達10名主任檢察官與檢察官指揮縣警察局刑事警察大隊偵三隊、北斗、田中分局與台中市警局刑警大隊兵分13路前往林男社頭鄉的住處與相關藥廠業務人員的住處搜索，果然大有嶄獲，除了查獲大批包括已過期的藥品，另外也查扣估計數千人的「病患名冊」等。

檢方表示，林男從事密醫行為至少10年，並與數家藥廠業務人員配合購得藥品，其中甚至包括過期藥品，再充當合法藥品販賣予病患使用，每月可賺進15至20萬元。

何蕙君檢察官在訊問後，認為林男涉嫌違反《醫師法》與《詐欺》等罪，供述與其他人證、物證未盡相符，且有眾多被害人仍待清查，有串證滅證之虞，經向法院聲請羈押禁見，法院於16日深夜裁准。

(中時 )