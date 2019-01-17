胡潤研究院：大陸富豪對經濟信心創10年新低

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林勁傑

受中美貿易戰等因素影響，大陸去年經濟增長再度放緩。胡潤研究院昨發布的研究報告更顯示，大陸富豪對大陸經濟信心創下10年來新低，僅不到3成半受訪者表示「非常有信心」。

香港01報導，胡潤研究院16日發布《2019至尚優品—中國千萬富豪品牌傾向報告》，分析大陸高淨值人士（資產淨值較高人士）生活方式、消費習慣以及品牌認知的偏好與轉變。調查數據在近半年採集，訪問對象為465位個人資產在1000萬元（人民幣，下同）以上的大陸人士，其中84位資產破億。

報告指出，2018年受中美貿易摩擦與大陸經濟轉型影響，大陸經濟增速創歷史新低，大陸高淨值人士經濟信心指數也創新低。數據顯示，僅34％受訪者對大陸經濟「非常有信心」，該比率比一年前的48％大幅下滑14個百分點，與兩年前的63％相比更低近3成，同時也是10年來新低。而對大陸經濟「沒有信心」的受訪者有14％，是10年來新高。不過，仍有52％受訪者對大陸經濟表示「還算有信心」。

不過，面對充滿變數的經濟環境，富豪們的投資理念卻似乎變得積極和清晰。雖然36％的高淨值人群持「規避風險」的投資理念，較去年的33％高出3百分點，但有近33％的人認為儘管有著複雜的情勢，在投資理財上更應該選擇「積極投資」比去年的24％增近一成。此外，僅有18％的被訪者表示「看情況」，去年這一比例為38％。

另外，52.9％還沒移民的受訪人士「不考慮」移民，較去年的51.2略有上升；考慮移民的受訪者佔38.4％，小幅上升；8.7％「已移民」或「正在申請」，較去年的12.2％下降。對於10年後的中美發展變化，41％的受訪者預期將「不分上下」，較去年調查上升5個百分點；認為「中國優先」和「美國優先」的比例均有所下降，分別從36.9％下降至今年33％及由27.2％下降至今年27％。

(中時 )

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