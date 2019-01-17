施壓美日台？傳殲-20秘密進駐前線基地

一名大陸網友拍攝到大陸隱形戰機殲-20已秘密進駐被視為前線基地的安徽蕪湖空軍基地。圖為殲-20。（資料照片／美聯社）

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中時電子報

近期有大陸網友拍攝到大陸隱形戰機殲-20已秘密進駐被視為前線基地的安徽蕪湖空軍基地，外界認為可能是為南部戰區旅級空軍換裝備外，亦可能施壓東海及台海。

一名大陸網友14日聲稱拍到殲-20降落在蕪湖基地的照片。（取自微博）

根據香港《東網》與新加坡《聯合早報》報導，一名大陸網友14日聲稱拍到殲-20降落在蕪湖基地的照片。圖片中，殲-20已放下起落架，准備降落。另據最新衛星圖片顯示，位于蕪湖的空軍基地已經建成26個新型機棚，可能供殲-20進駐使用。

蕪湖基地距離臺灣、沖繩、日本本土的距離由500至1200公里不等。（取自微博）

事實上，殲-20進入蕪湖基地的消息流傳已久，但無任何照片佐證。但巧合的是，正當殲-20駐進蕪湖基地消息傳出之際，駐守蕪湖基地的南部戰區空軍航空兵近期正在旅級部隊換裝，所屬旅旅長郝井文受到大陸主流媒體高度宣傳。據傳首批2架殲-20已進駐郝井文所在的部隊。

報導指出，蕪湖基地距離臺灣、沖繩、日本本土的距離由500至1200公里不等，而殲-20的作戰半徑被指高達2000公里，這意味著殲-20進駐蕪湖基地後，勢必對東海、台海局勢帶來影響。

(中時電子報)

文章來源：传歼-20进驻华东 震慑美日台意味浓

文章來源：傳殲-20戰機秘密進駐安徽基地　或意在向台灣及美日「施壓」

國軍第五作戰區「聯合反登陸作戰…

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