警告川普勿撤軍？美軍敘利亞遇襲 屍塊滿地

2019年01月17日 12:48 中時電子報 吳映璠

美軍偵查隊16日在敘利亞北部城市曼比季（Manbij）遭遇自殺炸彈攻擊，造成至少2美軍、2美國公民及15平民喪命，另有多人受傷，激進武裝團體伊斯蘭國（IS）宣稱犯案，土耳其總統埃爾多安表示，此次針對美軍的攻擊應是在警告美國不要急於自敘利亞撤軍。

美軍駐敘利亞偵查隊16日遭伊斯蘭國自殺炸彈攻擊，造成2美軍、2美國公民死亡，另有15平民喪生。（影片恐有不舒服畫面，請慎入。）

據獨立媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，周三白天敘利亞北部大城曼比季一間極受當地人歡迎的餐廳突然發生自殺炸彈攻擊，當時一支美軍偵察隊正在裡頭用餐，美官員表示，爆炸造成2美軍、2美國公民喪生、3人受傷，而「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）則表示這起爆炸另外造成15平民喪命。

伊斯蘭國（IS）隨後聲稱犯案，並透過宣傳機構阿瑪克通訊社 (Amaq News Agency）表示，目標瞄準美軍偵察隊。

目擊者哈立德（Khaled）表示，自殺炸彈攻擊發生於當地相當受歡迎的歐馬拉餐廳（al-Omara restaurant），午餐尖峰時段尤其擁擠，除了一般居民，敘利亞民主力量（SDF）及美軍也是幾乎每天都來用餐。他說：「我看到有人穿炸彈背心，在餐廳裡將自己引爆。」

另一位目擊者指出，數十人喪命、受傷，「到處都是屍塊」，還指出這裡已經有段時間沒發生這樣的炸彈攻擊。

美聯社報導，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）隨後表示，IS以美軍為下手目標，可能意在嚇阻美國自敘利亞撤軍，不過他個人認為美國總統川普撤軍的意志不會因此動搖。

(中時電子報)