陸國資委：央企去年利潤總額1.7兆人民幣 創歷史最佳

2019年01月17日 13:23 中時 藍孝威

大陸國資委新聞發言人彭華崗17日公布，2018年中央企業累計實現營業收入29.1兆元（人民幣，以下同），同比增長10.1％；實現利潤總額1.7兆元，創歷史最好水平，同比增長16.7％。

中新社報導，大陸國新辦今日上午舉行新聞發佈會，國資委秘書長、新聞發言人彭華崗從如下五個方面對2018年中央企業經濟運行情況進行了介紹。

收入利潤快速增長。2018年，中央企業累計實現營業收入29.1兆元，同比增長10.1％；實現利潤總額1.7兆元，創歷史最好水平，同比增長16.7％；實現淨利潤1.2兆元，同比增長15.7％；歸屬於母公司所有者的淨利潤6100.1億元，同比增長17.6％。

降本增效取得明顯成效。中央企業大力壓減一般性管理費用和非生產性開支，2018年中央工業企業成本費用增速低於收入增速0.4個百分點，百元營業收入支付的成本費用同比下降0.4元，成本費用利潤率同比提高0.6個百分點。大力壓降「兩金」，中央企業「兩金」佔流動資產比重同比下降0.4個百分點，「兩金」增幅低於收入增幅3.4個百分點。

降槓桿減負債成效顯著。2018年12月末，中央企業平均資產負債率為65.7％，較年初下降0.6個百分點，50家企業降幅超過1個百分點。其中帶息負債比率為39.4％，帶息負債增速低於上年同期1.5個百分點。

固定資產投資持續增長。2018年中央企業完成固定資產投資2.5兆元，同比增長4.9％，全年保持正增長，全年增速較前三季度加快2.2個百分點。其中，中央工業企業完成固定資產投資1.9兆元，同比增長6.2％，增幅高於中央企業平均水平。

——社會貢獻持續加大。2018年中央企業上交稅費總額2.2兆元，同比增長5.7％。中國電信、中國聯通、中國移動提前超額完成提速降費專項任務，全年累計讓利超過1200億元；國家電網、南方電網落實降電價政策，中國華能、中國華電等發電企業提高市場化交易份額，全年共降低社會用電成本超過1600億元。划轉部分國有資本充實社保基金穩步實施，完成18家中央企業股權划轉，划轉規模達750億元。中央企業定點幫扶和對口支援的42個縣成功脫貧摘帽。中央企業貧困地區產業投資基金完成投資決策項目63個，涉及金額128.9億元，有力促進了貧困地區基礎設施完善、特色產業發展、教育醫療改善和群眾增收增富。

(中時 )