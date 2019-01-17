全台4G行動上網速率曝光！網速三冠王是它

2019年01月17日 13:00 中時電子報 綜合報導

AverageDownloadSpeed下載速度(Mbps)量測結果。(圖/中華電信)

中華電信行動品質再獲肯定！繼2018年底獲國際權威機構OpenSignal公布調查報告，4G下載速度及整體下載速度獲業界雙料冠軍後，昨(16)日全球知名網站Speedtest公布全台4G行動上網速率量測結果，中華電信再度拿下「行動網速第一名」，穩居行動網速首席地位。

國際權威測速領導品牌Ookla旗下知名網站Speedtest公布台灣行動網速最新調查結果，中華電信蟬聯2018年下半年「台灣行動網速第一名」大獎，再次印證中華電信行動下載網速仍為業界第一，堪稱行動網速三冠王。

依據Speedtest網站所公布，2018年下半年台灣電信業者行動網路報告，是採集了全台74萬台裝置、超過696萬次測量樣本，所分析出來的報告結果，其測試結果亦獲國內外媒體大量引用。分析報告顯示，中華電信行動平均下載速度遠超越同業達26%~219%，且速度得分較上半年成長14%，下載速度更相較上半年成長14%達53.89Mbps，成長幅度皆為業界之冠。

而手遊族群最在意的「低延遲度」達25ms，亦為業界之冠，顯現中華電信十分重視客戶感受，在品質上力求超越。

依據通傳會公布最新全台4G基地台數量，中華電信在2018年12月底達1萬4599台，為業界最多，且在全台各縣市佈建數量均為第一，相較同年7月底成長12%。由於基地台數量持續大幅超越同業，4G網路品質也大幅躍進。

中華電信董事長鄭優曾強調「只要客戶有需要，加碼建設4G網路，也要讓中華電信網路品質向上提升。」對再次獲獎，鄭董事長表示，這是客戶對中華電信最大的肯定。」

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，展望今年，為提升尖峰時刻客戶下載速率，4G將持續建設高頻段基地台(1800MHz及2600MHz)，同時針對全台超過500處人潮密集區域，運用中華電信擁有全台4G最大頻寬資源，獨家提供高速基地台6CC技術，讓客戶對行動品質提升更有感。

中華電信也透露，之前曾在臉書下注，若Speedtest網站所做的全台網速調查中丟掉冠軍，就要送１萬杯咖啡，好險繼續蟬聯第一名，可省下１萬杯咖啡的錢。

(中時電子報)