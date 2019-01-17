美報告解放軍著眼台灣 專家：美方嚴重違背「不選邊站」承諾

2019年01月17日 13:14 中時 李文輝

針對美國國防部下屬國防情報局15日發布長達140頁《中國軍力報告》稱著重關注「中國對台灣的企圖」，擔憂「隨著北京軍力壯大，可能會增大其武力收復台灣而帶來的風險。」中共黨媒《環球時報》今天反駁指出，去年8月16日美國防部甫發布2018年度《中國軍力報告》，不到半年居然又發了《中國軍力報告》，華府對大陸軍力的重視程度令人驚歎。卻對陸方長期為實現和平統一所做的努力視而不見。

《環時》引述美國有線電視新聞網（CNN）16日報導稱，這份軍力報告強調「中國快速發展軍力，著眼台灣問題。」「北京長期的興趣是最終促使台灣與中國大陸統一，並阻止任何宣稱台灣獨立的企圖，這已經是中國軍隊現代化的主要驅動力。」指過去幾年大陸進行了一系列雄心勃勃的軍事改革，並獲得了新技術，旨在提高其打擊台灣等地區衝突的能力。

不具名的美軍情報高官15日對美媒說，北京可能很快會相信其軍力足以進攻台灣是這份報告得出的「最令人擔憂的」結論。不過，美國目前還不能確定大陸軍隊到底對攻打台灣有多自信，從美軍可以在全球活動的角度說，大陸軍隊還有很長的路要走，但如果只是將行動限於台灣或其他區域衝突中，大陸可能不需要那麼強的能力。

美國《海軍陸戰隊時報》引用報告原文說，台灣並不是國防情報局確定的唯一潛在衝突爆發點，「雖然中國不太可能在其領土附近主動挑起衝突，但是南海上中國人工修建的軍事化島嶼，及釣魚台群島主權糾紛，都可能成為緊張點」。

《環時》報導，大陸海軍研究院研究員張軍社表示，該報告對大陸政府長期以來為實現祖國和平統一所做的努力視而不見，對大陸通過談判和平解決與絕大多數鄰國的邊界問題一帶而過，對日本在釣魚台群島問題上單方面挑釁行為隻字不提，反而對大陸軍隊捍衛國家主權和領土完整的努力說三道四，嚴重違背了美國多次作出的不在領土主權問題上選邊站隊的承諾。

「我還要提醒美方有些人」，大陸外交部發言人華春瑩16日在記者會上強調，和平與發展是當今世界的時代潮流，是各國人民的共同願望，「美方有些人如果不抬頭仰望星空，而只顧低頭尋找陷阱，甚至熱衷挖坑，到頭來可能就會掉進自己挖的坑裡」。

(中時 )