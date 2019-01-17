大陸國資委：超1900戶僵屍特困企業完成處置處理主體任務

2019年01月17日 13:33 中時 李文輝

中國新聞網報導，針對大陸「僵屍國企」破產難問題，大陸國資委新聞發言人彭華崗17日表示，有超過1900戶的僵屍特困企業已經完成處置處理的主體任務，下一步將加大僵屍企業的退出工作力度，組織開展重點虧損子企業的專項治理，減少虧損企業數量和虧損額。

大陸國新辦17日記者會，由國務院國有資產監督管理委員會祕書長、新聞發言人彭華崗介紹2018年大陸中央企業經濟運行情況。會上有記者提問：如何看待現在「僵屍國企」破產難？

彭華崗說，「處僵治困」是最近幾年供給側結構性改革的重點工作，國資委和大陸中央企業經過積極努力，做了大量工作，取得了比較好的成績。2018年末納入專項工作範圍的僵屍特困企業比2017年減虧增利373億元，與2015年相比，減虧增利2007億元，有超過1900戶的僵屍特困企業已經完成處置處理的主體任務。

彭華崗表示，「僵屍國企」破產問題最大的難點在於如何處置好債務處理和人員安置的問題。國資委工作的總基調是穩中求進，央企和地方政府做了大量卓有成效的工作，處置1900戶的企業涉及到大量的職工，沒有發生由於職工安置的問題導致的群體性上訪事件。在此過程當中，包括金融系統、地方政府、各級的央企等都做了大量的工作。

彭華崗強調，「處僵治困」這項工作雖然難，但國資委還是要下力氣進一步做好。下一步，要更好地鞏固已經取得的成果，進一步加大僵屍企業的退出工作力度，組織開展重點虧損子企業的專項治理，減少虧損企業數量和虧損額。

(中時 )