兩年沒買口蹄疫疫苗 綠委轟農委會：靠運氣防疫？

民進黨立委林岱樺。（黃世麒攝）

友善列印
中時

非洲豬瘟疫情嚴峻，政府極力防堵病毒入境，民進黨立委林岱樺今舉行記者會指出，非洲豬瘟疫情固然要嚴陣以待，但國內也不能忽略口蹄疫再次爆發的可能。林岱樺批評，農委會藐視防疫專業，長達兩年沒有採購口蹄疫的儲備用疫苗，怒轟農委會「難道是靠運氣防疫？」

林岱樺表示，台灣可望在今年脫離口蹄疫疫區，但仍不能忽視疫情再次爆發的可能，加上即將進入天氣最冷的季節，正是動物疾病爆發的高風險時期，口蹄疫除疫關鍵時機不可不慎。

林岱樺指出，但家畜衛生試驗所在2015、2016都沒有採購口蹄疫的儲備用疫苗，一直到去年底才補上，但卻要等到今年七月才到貨，全國在口蹄疫的儲備疫苗上等於面臨長達三年的空窗期，主管機關農委會只能靠運氣防疫。

林岱樺進一步指出，我國口蹄疫適用疫苗種類為O-Taiwan型疫苗，按正常防疫邏輯，儲備疫苗除了採購適用國內的疫苗外，應採購適用鄰近國家病種的疫苗。但去年採購的疫苗竟捨棄適用東南亞、韓國或俄羅斯的疫苗，反而訂購適用南美洲口蹄疫的疫苗，且專家指出該疫苗比起豬隻，更適用於牛隻口蹄疫。

家畜衛生試驗所主秘黃建元說，疫苗採購是透過防檢局召開重要豬病的專家會議，評估國內和鄰近國家情況，再根據OIE建議採購疫苗。他也澄清，2016到2017年不是沒採購，只是多場標案流標，實體疫苗也透過中央畜產會採購，同時還有「抗原銀行」庫存疫苗，得以因應緊急狀況。

另外，林岱樺也再次批評國內防疫用消毒水始終沒有可靠證明，甚至把效果不明的近70種消毒藥劑全部搬到防檢局網站上的非洲豬瘟專區，但防檢局卻把原本列上的消毒劑趁著網頁改版全部拿掉，還堅持消毒藥劑的防疫效果好壞僅在濃度調配。

防檢局副局長杜文珍澄清，消毒藥劑的效力沒有拿掉，只是網頁改版後放的位置不同，會根據委員建議，將消毒藥劑所適用、對應的疫情清楚標示。防檢局科長謝宗發則說，每項消毒藥品的新藥都要付上效力試驗報告，因此目前有核准的消毒劑對相關的細菌、病毒都具良好的消滅性。

(中時 )

習五點打壓台灣 府：絕不會在壓… 酷吏變聖上？蘇貞昌隨口講15個字…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。