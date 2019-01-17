兩年沒買口蹄疫疫苗 綠委轟農委會：靠運氣防疫？

2019年01月17日 13:24 中時 鄭舲 、 黃世麒

非洲豬瘟疫情嚴峻，政府極力防堵病毒入境，民進黨立委林岱樺今舉行記者會指出，非洲豬瘟疫情固然要嚴陣以待，但國內也不能忽略口蹄疫再次爆發的可能。林岱樺批評，農委會藐視防疫專業，長達兩年沒有採購口蹄疫的儲備用疫苗，怒轟農委會「難道是靠運氣防疫？」

林岱樺表示，台灣可望在今年脫離口蹄疫疫區，但仍不能忽視疫情再次爆發的可能，加上即將進入天氣最冷的季節，正是動物疾病爆發的高風險時期，口蹄疫除疫關鍵時機不可不慎。

林岱樺指出，但家畜衛生試驗所在2015、2016都沒有採購口蹄疫的儲備用疫苗，一直到去年底才補上，但卻要等到今年七月才到貨，全國在口蹄疫的儲備疫苗上等於面臨長達三年的空窗期，主管機關農委會只能靠運氣防疫。

林岱樺進一步指出，我國口蹄疫適用疫苗種類為O-Taiwan型疫苗，按正常防疫邏輯，儲備疫苗除了採購適用國內的疫苗外，應採購適用鄰近國家病種的疫苗。但去年採購的疫苗竟捨棄適用東南亞、韓國或俄羅斯的疫苗，反而訂購適用南美洲口蹄疫的疫苗，且專家指出該疫苗比起豬隻，更適用於牛隻口蹄疫。

家畜衛生試驗所主秘黃建元說，疫苗採購是透過防檢局召開重要豬病的專家會議，評估國內和鄰近國家情況，再根據OIE建議採購疫苗。他也澄清，2016到2017年不是沒採購，只是多場標案流標，實體疫苗也透過中央畜產會採購，同時還有「抗原銀行」庫存疫苗，得以因應緊急狀況。

另外，林岱樺也再次批評國內防疫用消毒水始終沒有可靠證明，甚至把效果不明的近70種消毒藥劑全部搬到防檢局網站上的非洲豬瘟專區，但防檢局卻把原本列上的消毒劑趁著網頁改版全部拿掉，還堅持消毒藥劑的防疫效果好壞僅在濃度調配。

防檢局副局長杜文珍澄清，消毒藥劑的效力沒有拿掉，只是網頁改版後放的位置不同，會根據委員建議，將消毒藥劑所適用、對應的疫情清楚標示。防檢局科長謝宗發則說，每項消毒藥品的新藥都要付上效力試驗報告，因此目前有核准的消毒劑對相關的細菌、病毒都具良好的消滅性。

(中時 )