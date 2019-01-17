北市聯醫加護病房合併　護理師批只給5天培訓

2019年01月17日 13:30 中時 李依璇

台北市立聯合醫院企業工會今天早上前往台北市政府抗議，工會指出醫院為了節省成本，枉顧病人安全，強制要求不同分科的護理師跨科調動，但只給5天培訓時間，「等同將病人交給一張白紙照顧，護病雙方都暴露在高風險下」，質疑院方為了節省人事成本，罔顧病人安全，主管機關衛生局更是置身事外。對此，北市聯醫則回應僅有5天訓練是工會誤解。

台北市立聯合醫院企業工會理事長蔡旻璋強調，院方去年12月突然宣布內、外科加護病房合併，過渡期間僅安排5天訓練期，讓護理人員自由選擇是否參加課程，延後下班又不得提報加班，有護理師接受葉克膜訓練5天，但上課期間沒有實際操作到任何一台葉克膜，受訓效果可想而知。

他們在記者會中提出3項訴求，首先是訂定支援（合併）前，合理的訓練標準與時間，第二是未完成完整訓練前，禁止跨科照護病人，最後則是要求台北市衛生局應清查各單位實際配置人力是否足夠。

台灣醫療改革基金會發言人朱顯光表示，除了台北市衛生局應出面處理，中央健保署和負責評鑑的衛福部也不應置身事外，尤其健保署今年提供3億多元預算改善加護病房人力，不應給錢就撒手不管。

台北市立聯合醫院醫務長蔡景耀解釋，目前中興院區加護病房分為內科加護區和外科加護區，計畫4月後改為綜合加護病房，不過，內外科加護病房的護理人員，原本就已取得執照，並完成200小時培訓，受訓內容已經包含內科、外科、婦科、兒科和急診等項目，因此護理師應已具備相關知能，僅有5天訓練是誤解，院方從去年12月起，額外進行一連串的訓練，包含內容規劃11小時課室教學、40小時實務訓練等。

衛生局則簡短表示，「會盡快清查人力的部分，並給予回應。」

(中時 )