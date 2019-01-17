酷吏變聖上？蘇貞昌隨口講15個字竟成部會調查表

行政院長蘇貞昌。(中時資料照)

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中時電子報

行政院長蘇貞昌一上任，亟欲展現雷厲風行，命部會首長即刻整理「原本是一片好心好意」的政策所引起的民怨事項，並質問：「要以何種方法解決？誰解決？何時解決？」不料，蘇隨口一講的這15字，竟被作成正式調查表，讓官員與民眾皆傻眼。

蘇貞昌周一上任，便主打「接地氣」，祭出各項政府與民接軌議題。日前命各部會首長整理羅列出發點好卻引發民怨的政策，並質問：「要以何種方法解決？誰解決？何時解決？」想不到，負責人員還真將蘇隨口而出的這「15字箴言」，「原汁原味」做成表格。

收到表格的官員表示，自己起初覺得很好笑，但馬上就覺得很可笑，因為竟然全部要自己填空！如果自己從頭到尾什麼都清楚，那就根本不會有民怨了！從此更可凸顯公部門與諸公們的官僚、自我覺良好與冥頑不靈，也正因此才會產生民怨。官員更直言，行政院該研考單位，應該根本過不了蘇貞昌這關！

無獨有偶，另位官員也批評，將一張表格所有問題丟給同一單位，根本不合常理且於事無補。應將問題彙整，找出對應單位一層一層遞送，這才是處理之道。還痛批蘇貞昌應該像教訓防檢局分局長一樣，去教訓做出這份調查表的單位──「民怨怎麼來的？就是這樣來的！」

對此，有網友直言：「酷吏變聖上！」揶揄難道蘇貞昌說的話都成聖旨，讓官員這樣一字不漏製成正式表格？也有網友表示：「馬屁文化！」「這叫接地氣?叫秀逗吧！」「官僚」、「有發給總統嗎？」

(中時電子報)

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