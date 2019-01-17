「韓流」威脅選情 何志偉：我打政績和政見牌

民進黨台北市立委候選人何志偉（左一）17日由台北市議員吳沛憶（左二）、鍾佩玲（右一）和新北市議員戴瑋姍（右二）陪同，前往士林市場掃街拜票，攤商送上「好采頭」預祝高票當選。（張立勳攝）

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台北市士林、大同立委補選倒數10天，高雄市長韓國瑜20日將北上為國民黨候選人陳炳甫站台助選，綠營候選人何志偉17日面對「韓流」威脅指出，他打政績牌和政見牌，選民代是希望好好做事，民意代表代表民意，人民基層才是最大咖。

何志偉今早由台北市議員吳沛憶、鍾佩玲和新北市議員戴瑋姍組成的「正妹助選團」陪同前往士林市場拜票，4人當場直播從名字最後一個字諧音中找哏，3名女議員分別代表「0、1、3」，剛好何志偉的競選號碼是「2號」。何志偉說，感謝3位人善、心美又努力的美女議員熱情相挺，陪他掃街為地方增色不少。

由於對手「柯家軍」候選人陳思宇將與網紅「館長」合體直播，外界好奇何志偉是否也有找網紅計畫，何志偉說，他不定期開直播，有點像政績巡禮，更打趣稱是「天地合一」，有空戰又很接地氣，前幾天到社子島迎星碼頭，讓過去被遺忘的地方重新有新生命，就是經濟議題還包含文化與年輕人的努力。

何志偉表示，造勢活動多以音樂會為主，支持者到場參加感受比較軟性一點，同時也是聆聽和蒐集匯整民意的過程，至於找前行政院長賴清德站台，他說，若賴清德可以來會非常開心，這是給基層最大的鼓舞，中央和地方黨部在洽談中。

面對陳炳甫有韓國瑜助攻，何志偉說，他打政績牌和政見牌，過去8年擔任議員期間，交出紮實的成績單，期待有交出亮眼成績的縣市長可以幫他背書，也讓過去政績再讓民眾回顧，選民代是希望好好做事，民意代表代表民意，人民基層才是最大咖。

(中時 )

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