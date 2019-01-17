政院發民怨調查表公文惹議 政院：目的為接地氣

政院祕書長李孟諺（右）發民怨調查表惹議（呂雪彗攝）

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行政院發言人谷辣斯今（17日）院會後記者會證實，祕書長的確有發出民怨調查表的公文，希望各部會下鄉跟民眾接觸，一定會知道聲音在哪裡，另外就是比較制式，各部會各機關也有信箱，與人民溝通。也一定會收到，或者電話，行政院希望部會自我檢討，更貼近民意，做得更好。

不僅如此，據悉，行政院副院長陳其邁上任後也召集各部會，希望相關部會回去檢討政策可進一步提出簡政便民的政策，俟檢討出爐向蘇揆報告後，會對外宣布。

針對刻意調查民怨，有部會嘲諷認為，若知道的民怨在哪裡的話，早就解決了，幹嘛還需要填調查表？對此，谷辣斯說，如果政府官員，或者首長們有下鄉跟民眾接觸，他們一定會知道聲音在哪裡，另外就是各部會各機關也有信箱，與人民溝通。也一定會收到，或者電話，秘書長的意思就是希望我們重新自我檢討，盤點過去哪邊做得不好。

谷辣斯說，蘇院長強調說要接地氣，各部會總要先有檢討能力，祕書長發出民怨調查表的焦點在這裡，倒不是要製造更多問題。

至於公務員的意見，谷辣斯說，我們聽見的都是你們轉述媒體報導的這一名或兩名，不曉得是不是還有很多，我們自己掌握的是還好，如果真的即便有一到兩名公務同仁有意見或疑慮，我們也是鼓勵大家，這個自我檢討的能力是勇敢往前繼續往前很重要的，我們都在自我檢討，檢討或是發公文都是希望知道問題在哪裡。

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