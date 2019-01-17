荔枝椿象防治要趁早 一月中起斷其源頭

2019年01月17日 13:32 中時 游昇俯

每年3至5月為荔枝、龍眼果樹的開花期，但也是荔枝椿象產卵的高峰，因荔枝椿象吸食果樹花穗、嫩芽，導致無法結實及落果，便常因蟲害嚴重影響產量。農委會台中區農業改良場建議，提早於1月中至2月底使用化學藥劑防治，可以有效抑制荔枝椿象數量，避免新年產季災損。

台中農改場助理研究員于逸知表示，荔枝椿象成蟲會在度過冬季後，於每年3月氣溫回升開始交配產卵，每隻雌蟲可產140粒左右的卵，讓族群數量短時間內迅速攀升，故提早於冬末春初針對成蟲進行防治，可預先移除蟲害源頭。

于逸知說，荔枝、龍眼約每年3到5月開花，且花朵是蜜蜂重要蜜源，故若遲至此時施藥防治，恐毒害蜜蜂，傷害蜜蜂產業；但因荔枝椿象越冬會減少取食，當其體內脂肪消耗愈多，對殺蟲藥劑抵抗力才會變低，故亦不建議提前於12月施藥，於1月中至2月底以2至3次化學藥劑防治，即可有效減少成蟲數量。

台中農改場提醒，農友應以植物保護資訊系統之推薦用藥如亞滅培、賽洛寧等來進行防治，並於開花前10天停止噴藥，以避免影響蜂群與收成。

于逸知表示，3至5月為開花期，無法再使用化學藥劑，此時可改採用摘除卵片或皂素質材等非化學藥劑進行防治，5月底果樹開始結小果，再重以化學藥劑防治。

于逸知並指出，一般調製肥皂水噴灑荔枝椿象也可以達到防治效果，但因需噴灑到蟲體腹部，困難度高，使得防治效果不佳；冬末春初這個階段是一年中最關鍵的防治時期，做好控管，便能有效控制害蟲數量。

(中時 )