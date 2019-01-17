中選會公投法7修正方向　民團質疑重返鳥籠公投

2019年01月17日 13:30 中時 楊佳穎

去年10案公投綁九合一選舉造成諸多爭議，引發修法聲浪，中選會日前也提出七大修法重點。不過，台灣陪審團協會、台灣公民參與協會等團體17日召開記者會，提出「1個同意、2個修正、4個反對」，質疑中選會的修法方向，很多都有重返鳥籠公投、大開民主倒車之虞。

針對中選會擬延長公投案公告成立後應舉行公投之期間，由「1個月起至6個月內」修正為「3個月起至6個月內」舉行投票，台灣動物保護行政監督聯盟召集人王唯治表示，贊同此修改方向，但為達成實務上作業順暢，更建議延長為「5個月起至12個月內」，除讓民眾了解公投內容，也讓主管機關可以因應。

王唯治進一步主張，公投一定要綁全國大選，但中選會擬修改為「得」與全國性選舉同日舉行，一字之差可能結果大不同；他指出，目前沒跡象顯示公投若脫離大選，可順利達成投票人數門檻，這影響非常大，堅決反對。此外，中選會擬減少公投案主文字數，以不超過30字為限；王也批評，目前已很多人對這公投主題不太能了解，如此一來難度增加，恐更看不懂，這點也持反對意見。

至於提案人名冊應檢附國民身分證影本之規定，王唯治也表達反對立場，直言目前連署難度高，身分證又涉及個人隱私，增加這個項目必然影響大家的連署意願。對於連署人名冊應一次提出，台灣陪審團協會理事長吳景欽則指出，中選會完全基於自我方便，卻將對公投提案造成阻礙。

談起中選會主張「人權」不能公投，吳景欽也說，「人權」概念非常抽象，且種類非常多，以去年的公投提案來看，幾乎每個都涉及人權，若在《公投法》中規定不得公投，恐讓中選會成為實質審查機關，而先前既然廢除公投審議委員會，如今不能走回頭路。

此外，對於投票日不得從事公投宣傳活動，吳景欽認為，目前僅規定距離投票所30公尺範圍內不得宣傳，某些較具有資歷、資源的公投提案方，就會利用現場舉牌等方式，對於影響投票直接而有力，因此贊同中選會規範投票當天也不得宣傳。

台灣公民參與協會理事長何宗勳說，對於中選會7項修正，民團「1同意、2個修正、4個反對」，而中選會正透過執政黨委員進行相關公投修法，盼這些委員能注意中選會在修法中設下的陷阱，避免此次修法不但沒更民主，還大開倒車。

(中時 )