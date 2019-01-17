《時來運轉》運彩報報 - 76人溜馬矛盾對決 強推溜馬勝小分

溜馬隊騰納飛身灌籃。（美聯社資料照）

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中時電子報

76人目前戰績29勝16敗以六成四的勝率排名東區第四，節奏明快、進攻火力強大是76人的特色，場均得分高達115.4排名全聯盟第四(僅次於勇士、公鹿以及鵜鶘)，2016年狀元西門斯(Ben Simmons)以及2014年探花安比德(Joel Embiid)是球隊核心球員，西門斯身為聯盟最高控球後衛(208公分)視野廣闊，本季截至目前傳出351次助攻聯盟第三，安比德場均為球隊貢獻26.9分的同時還可以鞏固11個防守籃板，兩人出色的表現讓76人在助攻以及防守籃板方面均排名聯盟第二的席次。

溜馬與76人同為29勝、敗仗少了2場，目前勝率六成七排名東區第三，溜馬防守能力聯盟頂尖，場均失分僅103.0分東區最低(全聯盟僅次於灰熊的102.9分)，陣中有一名鍋神特納(Myles Turner)每場火鍋數高達2.8顆無人能出其右，除了阻攻之外，溜馬的場均9.2次抄截表現也出類拔萃(全聯盟僅次於雷霆的10.3次)，火鍋、抄截兩項防守指標數據都如此亮眼，對手在進攻上的壓力可想而知。

76人本週五(1/18)上午八點將前往印第安那與溜馬一較高下，76人能攻、溜馬擅守，標準的矛盾對決即將上演！勝負預測方面，76人的缺點是無法控制失誤，每場平均失誤15.8次聯盟第四多，如此一來面對抄截能力頂尖的溜馬有如以卵擊石。另外，攤開76人的客場戰績僅10勝12敗，勝率不及五成，週五兩軍交鋒強推溜馬獲勝。大小玩法方面，溜馬的比賽從去年12/27開始已經連續開出九次大分，羅貫中於三國演義第一回有提到：『天下大勢，分久必合，合久必分』，故建議本場選項瞄準『小分』。

(中時電子報)

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