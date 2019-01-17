吵架王！北市府再槓中央 柯P籲立法管制日租套房

2019年01月17日 14:44 中時 李依璇

六都吵架王！柯文哲領軍的台北市政府不久前才因大巨蛋案槓上與中央，台北市觀光傳播局17日舉辦「都會旅宿發展論壇」，柯文哲致詞時再批中央，直言日租套房法規沒有與時俱進，導致管制問題叢生，「NCC推給警政署刑警局，刑警局又不知道推給誰，沒有人要負責」，柯文哲坦言，他最討厭法律訂在那裏沒辦法遵守，或是也沒有去遵守，這不是他喜歡的。

柯文哲強調，有些日租套房業者真的很想合法，但按照中央單位互踢皮球的狀態下，也很難抓，除非直接用網路運作，要他來管的話，就是說不要考慮現有法律層面，要做日租套房就必須向政府登錄，「但NCC推給警政署刑警局，刑警局又不知道推給誰」，大家都認為於法無據，所以終究還是要有一個管理日租套房明確的辦法。

柯文哲表示，過去7年當中，台北市旅館房間增加50％，過去估計北市旅遊人數太過樂觀，沒想到旅客人數沒有繼續上揚，「陸客減少後，雖然有增加東南亞、日、韓的旅客，但整體顧客也沒有很明顯增加，若旅館住房率是95％，就不用開這研討會」，暗指蔡英文政府摧毀台北觀光。

同場出席研討會的Airbnb受訪時指出，短租套房的法規的確有改進空間，日本已經開放，也陸續針對天數做限制，分類專業房東、非專業房東，台灣民宿問題存在多年，政府應該肯定短租套房有需求、存在必要性，過去10年來住家共享是以不同面貌出現，更多人是在追求不同的體驗。

Airbnb進一步表示，希望中央參考日本、澳洲、歐洲模式，這些國家近年陸續開放短租套房，開放同時也嚴格要求安全，反觀台灣都市區不能設立民宿，只有特定古蹟、歷史建物、休閒農場等地可以，質疑「但這些地方能否符合民宿需求？」要求政府檢討都市區不能設立民宿、旅宿管理有沒有反應市場的趨勢等問題。

(中時 )