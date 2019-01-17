侯友宜鄭文燦手牽手 新閣首次院會上演藍綠和解

台中市長盧秀燕（中）、新北市侯友宜（左）和桃園市長鄭文燦17日出席行政院會，三人會後一起走出行政院，鄭文燦說，因為院會氣氛很好，沒有對立、沒有火花，所以三人決定一起出面受訪。（鄧博仁攝）

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行政院長蘇貞昌走馬上任後，首次正式院會，九合一競爭對手相逢，沒有捉對廝殺，而是一片詳和，藍綠上演大和解；新北市長侯友宜主動趨前，蘇揆也向前，兩人在途中握手；台中市長盧秀燕也說，交通部長林佳龍態度非常和善；院會後桃園市長鄭文燦甚至跟侯友宜牽手同行，鄭文燦說，今天院會沒有對立沒有火花也沒有高來高去，氣氛很好。

蘇揆任內首次行政院會，外界關注九合一時藍綠「新北市組」及「台中市組」過招，有沒有延續戰火，答案揭曉，當事人都說氣氛很好。關注台中市交通建設的盧秀燕提及山手線希望中央全額補助，林佳龍當場沒有回應，但盧秀燕說，林佳龍雖未回應交通建設但他態度非常和善，她也林佳龍一定會全額補助。但被問到中央若不補助時，盧秀燕話鋒一轉，說相信民意會站在台中市這邊，這是中央的財產，沒道理地方要幫中央出錢。

侯友宜代表新北市爭議地方建設，同樣先禮後兵，侯友宜一口開就說，他和蘇揆有12的交情，曾經同事過，他對院長非常尊重，蘇揆也給他很多指導，他都非常感恩，所以在院會討論事項時，他就對蘇揆十二萬分的表示感謝。

侯友宜會後受訪前跟鄭文燦一度牽手，讓媒體相當吃驚，侯友宜說，他跟鄭文燦早在18年前就認識，當時兩人在桃園縣，一個是議員一個是警察局長，後來兩人又分別在新聞局跟警政署共事過，「台灣小小的，都是親戚五十、好朋友，都會為地方建設攜手合作共同打拚」。一旁的盧秀燕則說，她沒有一起牽手是怕她先生可能會有意見。

鄭文燦也說，三個人決定一起出來受訪，是侯友宜的提議，主要是希望說明，主要是表達地方帶了哪些議題來院會，侯友宜和盧秀燕都針對地方建設有清楚表達，蘇揆也清楚回應，有些需要再開會，會另外開會。今天院會氣氛很好，沒有火花對抗跟高來高去。新聞感敏銳的鄭文燦還開玩笑，「今天只有我在院會沒有競爭對手」。

(中時 )

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