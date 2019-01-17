《時來運轉》運彩報報 - NHL企鵝重磅來襲 騎士力守城池

2019年01月17日 13:48 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

匹茲堡企鵝與維加斯黃金騎士這兩支上季都挺進季後賽的球隊，本季一開始戰績都不理想，企鵝前20場戰績僅有6勝8敗6和，但主力陣容與上季相去不遠的企鵝很快就將狀況調整回來，目前戰績名列大都會分區第三。而西部聯盟衛冕軍黃金騎士前20場戰績是慘澹的6勝11敗3和，主因是這20場賽事場均進球僅有2.5球，在找回進攻手感後，戰績已攀升至太平洋分區第三名。本週日11:00企鵝將作客維加斯，兩支近況強勢的球隊交手，究竟會擦出什麼火花值得彩迷期待!

企鵝隊上季令人詬病的防守本季有顯著的成長，企鵝上季場均雖能攻進3.29球，但場均被進球也高達3.02球，季後賽第二輪對上華盛頓首都時，企鵝引以為傲的進攻大當機，6場賽事僅進14球，卻被首都隊進了18球之多，脆弱的防線在關鍵的季後賽被吞噬，最終以2勝4負提前放暑假。本季企鵝隊場均被進球數進步至2.91球，防守效率的提升要歸功於後衛萊鄧(Kris Letang)的回春，上季剛從頸部手術回歸的萊鄧雖然打了79場賽事，在場上的正負值(Plus/Minus)卻繳出了生涯最差的-9。經過休賽季的調整，本季萊鄧強勢回歸，展現出以往防守悍將的身手，搭配打出生涯年的迪穆蘭(Brian Dumoulin)組成堅強的後防，也讓企鵝隊本季有更雄厚的本錢再度衝擊季後賽。

黃金騎士隊去年12月底至1月的一波7連勝，讓球隊目前在西部聯盟積分僅落後榜首卡加利火焰4分。本季黃金騎士在各節的總進球數分別為第一節42球、第二球49球、第三節51球，這項數據顯示球隊的四套陣容都能提供穩定的火力輸出，展現出的成熟球風也不像是一支成軍不到兩年的擴編球隊。黃金騎士隊尚有進步空間的是客場表現，上季黃金騎士客場戰績為22勝14敗5和，本季目前客場戰績是13勝12負1和，在作客首都、掠奪者、火焰等強隊時都以大分差落敗，對於想要再度站上史坦利盃舞台的黃金騎士而言，勢必得在剩餘的賽季針對主客場戰績差距過大的問題作出調整。

黃金騎士是屬於較慢熱的球隊，本季49場賽事的第一節進球數為42，第一節不讓分賽果為16勝15負18和；企鵝本季46場賽事第一節進球數為54球，第一節不讓分賽果是優異的21勝12負13和，看好企鵝能在比賽初期取得領先，推薦投注「第一節不讓分客勝」。另一方面，此戰是企鵝5場客場之旅的最後一場賽事，也是背靠背的第二場賽事，難免會因為長途跋涉與密集賽程所累積的疲勞影響表現。因此看好以逸待勞的黃金騎士能後來居上，將勝利留在主場，推薦投注「不讓分主勝」。

(中時電子報)