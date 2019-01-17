清華大學推出工科發展計劃　2020整體達世界一流水準

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旺報
孫曜樟

大陸清華大學16日發布《清華大學關於持續深化改革提升工科發展水準的實施意見》（以下簡稱《實施意見》），為加快一流大學和一流學科建設，推動清華工科整體水準更上一層樓，持續增強清華工科影響力和帶領性，正式推出以創新學術思想和引領技術發展為核心的工科發展計畫。

《實施意見》指出，清華大學將走中國特色世界一流發展的道路，以培養帶領工程、科技發展的頂尖創新型人才為工科發展的根本任務，以服務國家創新驅動發展戰略和經濟社會發展為導向，以創新學術思想和引領技術發展為核心，努力實現前瞻性基礎研究、帶引領性原創成果的重大突破，加快建設成為世界一流大學。

發展計畫分三階段達到目標，2020年，工科整體達到世界一流水準，若干學科進入世界前列；2030年，工科整體進入世界一流前列，部分學科達到世界頂尖水準；2050年，工科整體達到世界頂尖水準，實現全球引領，形成具有中國特色的工科發展模式。

清華將落實「工科＋」的整體發展思路，以提升工科發展水準為主要目標，以工程基礎研究、學科交叉和工程教育為著眼點，以創新融合為手段，努力推動工程科技人才培養和重大技術突破，強化工科服務中國經濟建設的能力。

(旺報 )

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