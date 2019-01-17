被稱「背骨」 羅文嘉：南線專案只講一句就被貼標籤

2019年01月17日 15:09 工商 崔慈悌

新任民進黨秘書長羅文嘉被前總統陳水扁批評是「背骨」，羅文嘉今天接受廣播專訪表示，當時他在國外只講一句話，「南線專案基本上的謊言不該出現」，不應該用謊言來掩蓋事實。只講了這句話，就被貼上標籤，羅文嘉也坦言，至今仍未見過陳水扁一面。

羅文嘉重出江湖擔任民進黨秘書長今天接受「周玉蔻嗆新聞」專訪，周玉蔻提到曾擔任扁左右手的羅文嘉過往。

羅文嘉提到，他大學畢業、當兵後，本來要出國深造，但後來留在台灣當陳水扁的立委助理，2000年政黨輪替後，他沒有選擇進去總統府，因為他覺得他的角色就是要追求政黨輪替。

從1989年台大畢業後，他們這群年輕人花了11年時間完成這夢想，陳水扁剛好是實踐政黨輪替的夢的主力球員、代表，這是他一輩子的光榮，羅文嘉提到，陳水扁完全信任這群年輕幹部，他也是士為知己者死，一次一次打贏選戰。

不過他說，在2008年扁案發生後，也成為這群年輕人心中最大的痛，「這是深沈的痛，好不容易完成政黨輪替，為什麼這8年的時間，最後的結果，失去了政權不要緊，但最後因扁案發生，成為社會責難的對象」。

羅文嘉2005年台北縣長選舉失敗後，到美國哈佛大學待了快一年，最後要離開時，在波士頓大學演講，有記者問他對紅衫軍、南線專案的看法。他當時表示：「南線專案基本上的謊言不該出現」，羅文嘉說，他就只講這一句，他不認為應該用謊言來掩蓋，事實講出來就好。

羅文嘉指出，南線專案是因為國務機要費，這也就是首長的特支費，中華民國從中央到地方，每個首長都有特支費，在總統叫國務機要費，所以在國務機要費的使用上，並沒有疑問，並不需要用一個南線專案掩蓋。

主持人周玉蔻詢問，之後有無與阿扁見過面？羅文嘉說，有次綠委高志鵬要他陪他去牢中見阿扁，羅文嘉也覺得覺得應該去看一下扁，但沒有去成，高志鵬沒有告訴他原因，之後再也沒跟阿扁見過面。羅文嘉有試著打電話給阿扁或是阿扁有跟他聯繫？羅文嘉說，「好問題，但我不便回答」。

羅文嘉強調，他不想與扁的關係被拿來操作，看一個人應該看得更長遠，不應該只看一時，「我完全經得起百分之百的檢驗」，「我人生不會僅停留在跟他的關係，或跟他的變化」。

至於答應接秘書長之後，有無與陳水扁聯繫，羅文嘉僅說，「我們有很多好朋友」，他決定後，有讓一些老朋友知道有這樣變化，很多老朋友可能會幫他轉達、提意見。

(工商 )