《時來運轉》運彩報報 - 槍手撞車 英超前4之爭白熱化

2019年01月17日 14:01 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

英超本週末又見倫敦德比，「槍手」兵工廠將在酋長球場作東，迎戰「車仔」（港譯車路士，球迷暱稱為車仔）切爾西，前四的歐洲冠軍聯賽資格之爭，已進入白熱化階段，槍手前無去路後有追兵，主場這3分絕對是關鍵中的關鍵。

兵工廠在聖誕快車期不改近年頽勢，再度遭受重創，3場比賽只取得1勝1和1敗，上週英超重開，槍手又在客場0：1不敵西漢姆聯，吞下本季第5敗，不僅落後第4名的切爾西已多達6分，更被最近豪取聯賽5連勝的「紅魔」曼聯追平積分，只剩得失球差的些微優勢。

槍手本季缺乏中場組織核心，前德國國腳厄齊爾（Mesut Özil）無病無痛，上週仍不入總教練埃梅里（Unai Emery）的出賽名單，兩人之間的關係不和已傳得沸沸揚揚。雖然槍手還有姆希塔良（Henrikh Mkhitaryan）和拉姆西（Aaron Ramsey）可擔任中場組織者，但前者有傷在身，後者因續約問題多半被作為替補之用。對西漢姆聯之戰槍手打3-4-3，但中場排出的是扎卡（Granit Xhaka）和古恩多茲（Mattéo Guendouzi）兩名守優於攻的球員，結果在不佔優勢的情況下，被舊將納斯里（Samir Nasri）助攻賴斯（Declan Rice）攻入致勝球而落敗。

兵工廠高層已表示，近期無轉會資金，因此冬季窗口不會補人，好消息是傷病情況有改善，目前剩長期養傷的維爾貝克（Danny Welbeck）、霍爾丁（Rob Holding）和姆希塔良仍無法上陣。

切爾西近況不差，最近6場比賽4勝1和1敗，只在聯賽盃4強首回合作客溫布利，以一個有爭議的十二碼球0：1小輸熱刺，聖誕快車期至今的4場聯賽3勝1和，趁著熱刺近3輪2敗，落後差距拉近到1分，隨時可能超車搶佔第3名。

藍戰士進攻重心阿扎爾（Eden Hazard）雖然5場比賽沒有進球，但仍為隊友送出一次助攻，聯賽最近3勝都以1球擊敗對手，發揮十分穩定。前鋒莫拉塔（Álvaro Morata）在足總盃重穿射門鞋梅開二度，腿筋傷勢預計本週可以復出，在吉魯（Olivier Giroud）狀態一般的情況下，主帥薩里（Maurizio Sarri）在板凳上多一名可用之兵。

雙方近9次交鋒，除了2017社區盾是在溫布利的中立球場外，8場比賽主隊都保持不敗，拿下其中5勝（兵工廠3勝、切爾西2勝），兩隊本季首循環對壘，切爾西在主場險勝3：2，上賽季則是兩場聯賽都踢成平手。槍手本季慢熱，上半場只有過一場聯賽能夠領先，主場當以穩住防守為優先，上半場推薦1.5球小分。另外靠著主場優勢，看好槍手不敗，可選(兵工廠+1)主勝或直取和局。

(中時電子報)