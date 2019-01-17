金世正流利中文拜年 首登《紅白》開心獻唱

2019年01月17日 13:54 中時 蕭雅玲

韓國人氣女星金世正日前登上台視目《2019超級巨星紅白藝能大賞》除夕特別節目，歌唱實力堅強的她帶來個人出道作品〈花路〉以及知名韓劇《藍色海洋的傳說》的插曲〈IfOnly〉，還用流利的中文提早向觀眾拜年：「新年快樂，祝大家順心順利！」。

金世正首次以個人身份登上《紅白》舞台演出，除了相當緊張之外也抱著滿滿的期待，把握在後台的時間向台灣的前輩們問好、一一送上自己團體gu9udan的簽名CD，其中綜藝天王吳宗憲收到CD時，不忘對金世正提出節目錄影邀約，而金世正也開心回應：「如果有機會真的太榮幸了！」

以往金世正在韓國過年時，都會回外公外婆家和家人一起團圓，聊到過年的情景，金世正很興奮的表示：「我們家族的人很多，是一個超過20人的大家庭，大家每年都會聚一起玩韓國傳統遊戲、吃年糕湯，還可以拿到長輩們給的壓歲錢。」，這次可以透過《紅白》舞台陪台灣觀眾一起過年，金世正特別開心的提到：「不只我自己很開心，媽媽也知道《紅白》是台灣非常有名的節目，她也替我感到非常驕傲。」而2019年的新目標，她很真摯地表示：「今年想要挑戰的東西很多，希望可以把平常練習的成果都展現給大家，最希望可以把金世正和gu9udan發揚光大。」

(中時 )