韓國瑜北上招商引資600億 背後牽線貴人竟是連勝文

2019年01月17日 14:26 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

從早到晚忙不停！韓國瑜北上招商「引資600億」。(中天新聞提供)

高雄市長韓國瑜北上招商，連勝文低調牽線不居功！韓國瑜昨(16)日北上招商，與多家企業龍頭會談，據了解，韓國瑜成果豐碩，包括華邦電子等企業力挺高雄，將投資及加碼高雄600億，而居中牽線人國民黨中央委員連勝文卻異常低調，他默默牽線連繫，還動用父親連戰關係，促成日月光創辦人張虔生與韓國瑜見面。他居間牽線不沾光，讓外界見識到連家公子低調謙虛的另一面。

韓國瑜從政以來，與企業淵源並不深，但就任高雄市長後積極招商，全力衝刺經濟，他的真誠熱情也感染了黨內同志，政商關係甚佳的連勝文也從旁幫推一把。韓國瑜16日北上拜訪華新麗華、國巨、華邦電子和日月光。連勝文不但盡心盡力，甚至找來前主席連戰，幫忙安排會見日月光創辦人張虔生，在會議開始前還提早十分鐘，進到場內幫韓國瑜打點，卻相當低調謙虛，全程走車道出入，刻意低調閃躲媒體。

韓國瑜與華邦電、華新麗華、國巨集團、日月光四大科技廠的董事長，積極商討未來在高雄加碼投資計畫，預計3個集團加起來，投資就超過600億。他還提到，這次會見華邦電子時間長達2小時，且華邦家族四人全員到齊，展現出最大的誠意。另外，日月光也將加碼投資高雄，將智慧工廠經驗應用在高雄，每年提供2000個工作機會。

當幕後推手不居功，連勝文私下表示，他只是幫忙打幾通電話，將所有光芒讓給韓國瑜，連與韓國瑜同框合影都不願意。其實，這已不是連勝文第一次出手幫韓國瑜。兩岸暨跨境創新創業交流協會（CIEA）日前移師高雄開會，也是連勝文在背後促成，他更在臉書PO文盛讚，高雄氣氛真的不一樣了！

(中時電子報)