蘇揆：兒虐天地不容政府慚愧

2019年01月17日 14:02 中時 張理國

台灣近日發生多起重大兒虐事件，行政院長蘇貞昌上午神情嚴肅表示，最近發生的虐童暴力事件人神共憤，孩子的傷亡天地不容，政府竟然看著弱勢兒童受到這樣子的結果，深感慚愧。人民的納稅錢讓首長坐在行政院開會，大家應同心協力讓這種事情不再發生，至少減到極少，真的要同心同力。

蘇揆表示，台灣已經進入高度文明，大家對這種事情絕不容忍，一個國家是不是讓人尊敬，一個縣市是不是讓人喜歡，不在於她有多少顆飛彈，也不在於地方有多少漂亮煙火，而是看她的文明、她的社會是多麼和善。

蘇揆說，種事情發生都是結果，過程有種種可以防止，結果出來才動用私刑引起共憤，都是不該見、不該發生，因此中央就安全防護網的缺漏，經過這些年應該到更完整地步，還有發生可見仍有缺漏，請相關單位就之前的防治再檢討、再檢點。剛剛就點出來，這不在多少討論、不在如何洞悉問題，在如何解決問題，讓問題不再發生，已經經過這麼多年努力，可見我們還沒有做到，不必再侃侃而談問題如何，而是發生應該怎麼做、誰做、什麼時候完成，上次院會已經有交代，相關主責單位請負起責任。

蘇揆同時也拜託地方政府，針對第一線執行上的缺漏，請市長能重視，保護孩子是第一，沒有人會反對，市長重視就會做的更好，因為是第一線，地方政府都有相關局科室，市長也一定相當清楚，市長重視的程度與做的完美的程度成正比，他要特別拜託。

在法制面方面，蘇揆提及，政院去年9月已送出修法，拜託立法院趕快定案。事情發生後，因為引起公憤所以會有激烈行動，我們呼籲，台灣已是法治文明社會，透過網路聚集以致暴力的現象不好，與其這樣，不如事前熱心一點，多打電話，看哪裡有可預見虐童或暴力的地方家庭，鄰居多一分雞婆、多一分關心，孩子就少一分傷亡，多一分幸福，這點請多加宣導，也拜託地方政府。希望以後報告的是孩子的幸福跟快樂，而不是這種讓人心痛的案子，請大家加油。

(中時 )