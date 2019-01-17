綠委賀年小物預告 新選區與春聯打卡就換「趙天麟蛋」

綠委趙天麟（中間）今推出賀年小物，除了預告自己的新選區，也推出打卡送「趙天麟蛋」活動。（郭建伸攝）

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下月初就是農曆新年，不少區域立委除了勤跑選區，也推出個人款過年小物。綠委趙天麟今舉行記者會，公布春聯和1元紅包款式；由於明年選區重劃，趙天麟有別以往單純的紅包，今年特別在內頁預告新選區，除現有的前金、新興、苓雅，也多了鼓山與鹽埕區。他說，今天起至農曆年前，他將帶領團隊走訪選區內的市場，向市民發送紅包、春聯要跟民眾分享過年喜氣。

趙天麟說，他的選區被調整後，將變成高雄市選區中人口最多的區域，達38萬人是高雄新舊融合的心臟地帶，多以經濟選民為主。

趙說，雖然他在之前市長初選時已把38區跑過一輪。很多大眾選民可能還不知道選區調整，也不知道高雄有減一席立委，所以他也打算藉由拜年跟過年小物，讓更多高雄市民認識他。

談及賀年小物，趙說，以往小物都會帶入聖經詩句，但這次春聯跟紅包則是用基督徒耳熟能響的詩歌，並取「豬」與「祝」的諧音，希望過年時市民「祝福滿滿」；明年是豬年，也用金豬意象，把1元存進金豬撲滿，祝福「高雄發大財」。

此外，由於近日鬧蛋荒，過年時用蛋需求增加，趙天麟也自掏腰包購買CAS雞蛋，只要民眾在他的聯名春聯拍照打卡並上傳到臉書粉絲頁，每人可換得兩顆蛋殼印上「趙天麟」的雞蛋。

趙天麟今年賀年小物出身屏東的設計師林逸晨操刀，他表示，由於高雄有「港都」意象，而前金、新興、苓雅、鼓山、鹽埕這五區，多辦與漁業、河流、海洋有關，共通點是「水」；他在紅包與春聯的背景加入水波紋作為浮水印，除了象徵流動與可塑性，也意涵高雄各選區的蓬勃發展。

(中時 )

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