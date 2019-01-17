理科太太問林志玲黑暗面？蔡康永「倒吸一口氣」吐實

2019年01月17日 14:02 中時電子報 蔡曉婷

理科太太認為林志玲仍有其黑暗面。（圖／中時資料照片）

在臉書專頁有近40萬粉絲的Youtuber「理科太太」，繼先前訪問過蔡依林、許茹芸後，今(17日)又邀來蔡康永訪談，都相當冷靜、理智的兩人，聊到情商（EQ），理科太太說她媽媽心中EQ最高的人就是志玲姐姐，卻也補充「林志玲一定有她的黑暗面」，一旁的蔡康永聽了倒吸一口氣，爆料說自己其實知道這一面，但不能說。

蔡康永最近上理科太太的節目宣傳新書，蔡康永開頭便反客為主說，今天的目的是要訪問理科太太，笑問：「你們念理科的人是不是很瞧不起我們不念理科的人？是不是覺得我們是笨蛋？」理科太太則委婉說：「左、右腦功能不一樣」，否認看扁念文科的人，蔡康永再問如果被文科的人追求會答應嗎？理科太太秒回：「不行」，坦言對文科的人話不投機。

談到情商，蔡康永說，其實許多人都誤解所謂情商高是永遠面帶微笑、不生氣的意思，理科太太就表示她媽媽才跟她說，覺得心目中情商最好的人是林志玲，但理科太太認為：「她這樣太辛苦了，她一定有她的黑暗面」，蔡康永補充：「我其實知道，但我不能告訴你」，笑說很感謝理科太太主動聊到這個，因為一般是蔡康永自己先提「志玲有她的黑暗面」，有人先說了，便表示大家都了解私下的林志玲其實很辛苦。

理科太太和蔡康永都是崇尚冷靜的人，認為「平靜比快樂重要」，蔡康永更表示許多人將「冷漠」視為不好的狀況，反之「熱情」才是受歡迎的象徵，但他不以為然，理科太太也說害怕熱情的人，因為熱情可能代表有不安全感，她不相信有人可以永遠熱情，「24小時都跳來跳去」，但如果自己遇到熱情的來賓，反倒會開心覺得輕鬆，因為那集的主軸就可以仰賴對方，引來蔡康永吐槽：「妳才當主持人多久？這樣好嗎？職業倫理呢？怎麼能貪圖嘉賓幫妳把節目撐完」，理科太太則笑說自己還是會適時提點主題，不會全靠來賓。

(中時電子報)