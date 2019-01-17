理科太太問林志玲黑暗面？蔡康永「倒吸一口氣」吐實

理科太太在新一期節目中訪問蔡康永。（圖／翻攝自理科太太 Li Ke Tai Tai Youtube）

友善列印
中時電子報
理科太太認為林志玲仍有其黑暗面。（圖／中時資料照片）

在臉書專頁有近40萬粉絲的Youtuber「理科太太」，繼先前訪問過蔡依林、許茹芸後，今(17日)又邀來蔡康永訪談，都相當冷靜、理智的兩人，聊到情商（EQ），理科太太說她媽媽心中EQ最高的人就是志玲姐姐，卻也補充「林志玲一定有她的黑暗面」，一旁的蔡康永聽了倒吸一口氣，爆料說自己其實知道這一面，但不能說。

蔡康永最近上理科太太的節目宣傳新書，蔡康永開頭便反客為主說，今天的目的是要訪問理科太太，笑問：「你們念理科的人是不是很瞧不起我們不念理科的人？是不是覺得我們是笨蛋？」理科太太則委婉說：「左、右腦功能不一樣」，否認看扁念文科的人，蔡康永再問如果被文科的人追求會答應嗎？理科太太秒回：「不行」，坦言對文科的人話不投機。

談到情商，蔡康永說，其實許多人都誤解所謂情商高是永遠面帶微笑、不生氣的意思，理科太太就表示她媽媽才跟她說，覺得心目中情商最好的人是林志玲，但理科太太認為：「她這樣太辛苦了，她一定有她的黑暗面」，蔡康永補充：「我其實知道，但我不能告訴你」，笑說很感謝理科太太主動聊到這個，因為一般是蔡康永自己先提「志玲有她的黑暗面」，有人先說了，便表示大家都了解私下的林志玲其實很辛苦。

理科太太和蔡康永都是崇尚冷靜的人，認為「平靜比快樂重要」，蔡康永更表示許多人將「冷漠」視為不好的狀況，反之「熱情」才是受歡迎的象徵，但他不以為然，理科太太也說害怕熱情的人，因為熱情可能代表有不安全感，她不相信有人可以永遠熱情，「24小時都跳來跳去」，但如果自己遇到熱情的來賓，反倒會開心覺得輕鬆，因為那集的主軸就可以仰賴對方，引來蔡康永吐槽：「妳才當主持人多久？這樣好嗎？職業倫理呢？怎麼能貪圖嘉賓幫妳把節目撐完」，理科太太則笑說自己還是會適時提點主題，不會全靠來賓。

(中時電子報)

金世正流利中文拜年 首登《紅白… 豆導性侵最大受災戶！被問「你怎…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。