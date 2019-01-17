《時來運轉》運彩報報 - 澳職終週跨區戰 季後五強爭排名

布里斯本強盜隊投手Tim Atherton。(摘自強盜隊官方推特)

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中時電子報

澳洲職棒例行賽這星期進入最終週賽程，五支確定進入季後賽球隊戰績緊咬不放，一到五名正確排序不到最後關頭無法確定…本週強力推薦鎖定王牌、強盜壓倒性獲勝，而騎兵對熱火、藍襪對鯊魚兩個系列賽則維持比分糾纏的內容。

本週賽事開打前，暫時領先的藍襪以23勝13敗名列東北組第一，本組的強盜和騎兵則雙雙以21勝15敗居次；西南組同為雙強領銜局面：王牌與熱火22勝14敗成績還勝過東北組次席兩隊！五隊之間，只有區區2場勝差。

本季澳職季後賽將先取各組前兩名成為1到4號種子：1號種子是戰績較佳的分組第一球隊，2號為另一支坐到王位的隊伍；3、4號也以同樣邏輯排序。剩下球隊中戰績最佳的球隊為第5號種子，季後賽外卡戰將由4、5種子先行割喉戰，勝出者與1號種子進行三戰兩勝季後賽，同時間2、3種子廝殺，這輪的勝出者在最終冠軍賽爭冠。冠軍戰同樣也採三戰兩勝制。

以每週系列賽四戰排程看，例行賽排名將視最終週賽果而定…本週有爭搶第1種子可能性的王牌對上鱷蜥，沒理由不認真衝這一波。而強盜遇上積弱不振的吉隆若能橫掃，則可避免打外卡戰可能，甚至飆上全聯盟首席的有利位置，同樣有充份理由力拼到底；所以這兩個強弱懸殊的組合，達人大力推薦兩支強隊「讓分」勝出，以及打擊戰易產生「雙」總分賽果的投注選項。

騎兵對熱火的的組合被預期是封關週最精彩的對決戲碼！兩隊只有一場勝差，維持五成勝率使雙方都可接受的結果，但沒掌握到的一方將可能落為5號種子，要進行一戰定生死的外卡賽，同時後續也要面對連續出賽與缺乏主場優勢的困擾，咸認兩軍為避免此情況發生必會卯力求勝，容易出現一分決勝結果，故推薦投注「不讓分」和「單」這兩種玩法。

鯊魚由於上週未能掌握勝場，已與季後賽無緣，接下來就看球員有無要拚個人獎項，最後提醒彩迷參考主客場戰績這項指標：藍襪(14勝6敗)與強盜(12勝8敗)是特別強勢的隊伍，可大膽鎖定「讓分」加碼投注。

(中時電子報)

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