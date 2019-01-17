豆導性侵最大受災戶！被問「你怎麼瘦的？」任賢齊哭著說...

2019年01月17日 14:17 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

鈕承澤（豆導）爆出性侵新片「跑馬」女工作人員後，「跑馬」停工、劇組解散，最大受災戶就是男主角任賢齊，為了該片增胖26公斤，近期他透露3個月內已成功瘦下17公斤，但被問到怎麼瘦的？他哭著臉回答：「還是別知道比較好！人間煉獄啊」。

任賢齊為戲增胖26公斤，體重飆破百公斤。（圖／任賢齊的小齊家族微博）

昨（16）日大陸女星楊紫問任賢齊怎麼瘦下來的，楊紫在微博上問道「小齊哥，你怎麼瘦下來的？可以告訴我嗎」，任賢齊哭著臉回答她「妹妹，還是別知道比較好！人間煉獄啊」。對話相當逗趣，笑翻一堆網友，不過也能感受到任賢齊的無奈。

楊紫問任賢齊怎麼三個月瘦17公斤？他無奈回答不要知道比較好。（圖／翻攝自微博）

任賢齊日前出席活動時表示，當時增胖的過程「太痛苦了」。每天營養師都會計算他的食物熱量，不足的還要補，對於巧克力與很黏稠的營養補給品「看到就想哭」。此外，他當時增胖時整個身體狀態很糟糕，除了胃酸逆流外，血壓血糖血脂一路狂飆，甚至上台唱歌喘不過氣，還被觀眾以為是路人。

任賢齊為戲增胖26公斤，醫師憂瘦不下來，這些疾病恐長伴。(圖／擷取自任賢齊Richie Jen粉絲專頁)

任賢齊透露，能三個月瘦下17公斤，是靠著他的好習慣。他大方地分享瘦身秘訣，提到減肥的這段期間「有一半都在騎腳踏車」，透露騎腳踏車能同時擁有訓練核心肌群與高強度運動，並到健身房健身補足重量訓練的部分。

(中時電子報)