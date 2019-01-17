NBA》柯瑞再寫三分球紀錄 勇士逆轉勝鵜鶘

2019年01月17日 14:22 中時電子報 黃及人

Steph #SPLASH💦 x SEVEN in the third



all of 'em ⬇️ pic.twitter.com/7dj8E57pdP — Golden State Warriors (@warriors) 2019年1月17日

柯瑞替即將傷癒復出的新隊友考辛斯獻上大禮！柯瑞17日飆進9顆三分球，拿下41分、5籃板及3助攻，連3場至少投進8顆三分球，成為NBA史上第1人，勇士最後也以147比140逆轉擊敗「一眉哥」安東尼戴維斯領軍的鵜鶘。

上半場一度落後達17分的勇士，第3節靠著柯瑞單節投進7顆三分球、獨拿23分領軍，打完前3節，反以110比109超前，來到比賽最後關頭，勇士適時打出12比2猛攻，一舉擴大領先差距，打到最後兩分鐘，勇士領先8分。

柯瑞的一記切入上籃，「無影腳」還命中安東尼戴維斯要害，讓他當場痛到當場倒地，儘管一眉哥隨即再次上場，場上氣勢早已完全倒向勇士這邊，柯瑞甚至最後25.9秒罰球之前，還鼓譟全場球迷替他加油，因為勇士已經勝券在握。

安東尼戴維斯坐在地上，仍想把球傳給隊友。(美聯社)

柯瑞先前分別在14日出戰獨行俠，三分球投19中11；16日遭遇金塊，三分球投13中9，加上今天三分球投17中9，讓他連3場至少投進8顆三分球，這種恐怖的三分球火力，恐怕也只有他能做到，更順便替考辛斯報仇出氣。

因為17日勇士的對手，正是去年夏天不肯跟考辛斯續約的前東家鵜鶘，原本考辛斯一心想在今天提前復出，就是想找前東家發洩悶氣，可惜仍被勇士高層阻止，依然選在19日客場出戰國王之戰，宣告勇士五星戰隊首次到齊。

除了柯瑞依舊勇猛的三分表現，杜蘭特也摘30分、15籃板，克雷湯普生19分，就連卓雷蒙格林都有17分、14助攻與6籃板，伊戈達拉與李文斯頓各有13分；鵜鶘則以安東尼戴維斯30分、18籃板及7助攻最佳，米洛提奇29分。

(中時電子報)