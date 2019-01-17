寫稿有年終？洪孟楷：民進黨為了黑管 連腦子都不要

2019年01月17日 14:26 中時電子報 陳儷方

寫稿賺稿費的人，可以分到年終獎金嗎？民進黨團幹事長李俊俋質疑管中閔寫社論，月領5萬再加1個月年終，1年有65萬元，這就是兼職。國民黨發言人洪孟楷痛批民進黨造謠！1篇社論2萬5，2週寫1篇，1年26篇，稿費就是65萬，哪裡來的年終？不准公務員投稿，就請立法院修法明訂。

洪孟楷在臉書PO文說，管中閔被監察院彈劾，民進黨立委立刻見獵心喜，造謠管中閔有領年終獎金，所以是兼職，但「這根本不是事實的說法，隨便上網查就會知道，民進黨立委公然造謠，這已經是惡意的人格毀滅」。

洪孟楷指出，根據監察院公布的資料，管中閔有些月份領5萬，少數月份領7萬5，對照該專欄雙週寫一次，合理推論每篇稿費2萬5千元，1年52週寫26篇，就是65萬。「按件計酬非常合理，從未聽過國內有誰寫稿還有年終奬金可拿」。洪孟楷說，民進黨委員不可能不知道這樣道理，但現在分明為了「黑管」，腦子都可以不要，可惡至極！

其實民進黨不是為了黑管，連腦子都不要，而是用腦又用心，善用「影射」絕招來對付管中閔。寫過稿子賺過稿費的人，都知道沒有年終獎金，但全台灣絕大部分的人都沒有寫稿賺稿費的經驗，這應該也是民進黨決定拿來騙大家的原因，反正就是騙你不知情、順便嘲笑你不知道。

(中時電子報)