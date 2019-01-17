寫稿有年終？洪孟楷：民進黨為了黑管 連腦子都不要

管中閔已任台大校長，但民進黨不甘願，持續想辦法黑他。（圖／中時資料照）

友善列印
中時電子報

寫稿賺稿費的人，可以分到年終獎金嗎？民進黨團幹事長李俊俋質疑管中閔寫社論，月領5萬再加1個月年終，1年有65萬元，這就是兼職。國民黨發言人洪孟楷痛批民進黨造謠！1篇社論2萬5，2週寫1篇，1年26篇，稿費就是65萬，哪裡來的年終？不准公務員投稿，就請立法院修法明訂。

洪孟楷在臉書PO文說，管中閔被監察院彈劾，民進黨立委立刻見獵心喜，造謠管中閔有領年終獎金，所以是兼職，但「這根本不是事實的說法，隨便上網查就會知道，民進黨立委公然造謠，這已經是惡意的人格毀滅」。

洪孟楷指出，根據監察院公布的資料，管中閔有些月份領5萬，少數月份領7萬5，對照該專欄雙週寫一次，合理推論每篇稿費2萬5千元，1年52週寫26篇，就是65萬。「按件計酬非常合理，從未聽過國內有誰寫稿還有年終奬金可拿」。洪孟楷說，民進黨委員不可能不知道這樣道理，但現在分明為了「黑管」，腦子都可以不要，可惡至極！

其實民進黨不是為了黑管，連腦子都不要，而是用腦又用心，善用「影射」絕招來對付管中閔。寫過稿子賺過稿費的人，都知道沒有年終獎金，但全台灣絕大部分的人都沒有寫稿賺稿費的經驗，這應該也是民進黨決定拿來騙大家的原因，反正就是騙你不知情、順便嘲笑你不知道。

(中時電子報)

卓榮泰出席2019台北電器空調3C影… 金門豬肉製品輸台解禁 遊客開心…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。