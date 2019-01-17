影》這款惡老闆！業績未達標 員工遭罰跪地爬街遊行

2019年01月17日 14:33 中時電子報 馮英志

年終將至，各行各業年度業績總是幾家歡樂幾家愁；但近期大陸傳出一家公司為了對未達標的員工進行懲戒，老闆竟要求未完成公司業績的員工在大庭廣眾之下跪地爬行，此種「遊街示眾」的羞辱式懲罰，已引起民憤及官方阻止。

山東棗莊滕州街頭零下十幾度的低溫下，有多名女員工一個個跪地爬行，一名男子舉著「美業託管公司」的旗子在前方帶路。

根據《每日郵報》15日報導，在山東棗莊滕州街頭零下十幾度的低溫下，有多名女員工一個個跪地爬行，一名男子舉著「美業託管公司」的旗子在前方帶路。男子更一度引領女員工走到馬路邊，一旁有不時有汽車經過，險象環生；有目擊者透露，看到有幾名女員工的褲子跪到磨破，另有目擊者當場報警。

帶頭的男子表示，女員工因為未完成公司業績，老闆才懲罰她們跪地爬行示眾，而為了防止她們偷懶，才派自己在前面帶路，方便隨時監督她們。

警方介入後發現，此為該公司的宣傳活動，希望用一些吸引目光的方式做宣傳，當日估計至少6名員工參與此荒誕的宣傳活動；滕州市委宣傳部其後也回應稱，該行為是涉事公司激勵員工的一種措施，由公司自發組織、經理帶頭進行。據了解，目前該託管公司已被責令停業整頓。

影片曝光後引起大批網友憤怒，斥責此舉跟本是刻意羞辱員工，違反基本人倫道德，當局應嚴查該公司；但也有人質疑為何員工如此「奴性重」，竟無法反對如此不人道的懲罰方式？

(中時電子報)