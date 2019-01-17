金門豬肉製品輸台解禁 遊客開心品嘗特產美食

2019年01月17日 14:58 中時 李金生

楊鎮浯縣長親向旅客說明，金門不是疫區，自始至終沒有非洲豬瘟疫情發生。（李金生攝）

楊鎮浯縣長率縣府團隊與旅客分享豬肉乾和肉鬆貢糖特產。（李金生攝）

楊鎮浯縣長親向旅客說明，金門自始至終沒有非洲豬瘟疫情發生。（李金生攝）

楊鎮浯縣長籲請民眾和旅客多多採購金門豬肉特產，作為春節饋贈親友的伴手禮。（李金生攝）

金門豬肉製品暫停輸台2周的「禁令」今（17）日解除，楊鎮浯縣長率縣府團隊偕中央防疫主管在尚義機場，與旅客分享豬肉乾和肉鬆貢糖特產，以堅定行動力展現阻絕非洲豬瘟的信心，也與業者迎接春節熱銷檔期的來臨。

去年12月31日，金門田埔岸際發現1頭自對岸漂來的死豬，本月3日驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，農委會立刻禁止金門豬隻和豬肉製品輸往台灣本島和其他離島2周。

該項禁令在今天凌晨解禁，包含廣東粥、燒餅、肉鬆貢糖、豬肉乾、宴菜、封肉、肉粽、七餅菜、肉羹麵、小籠包等豬肉熟製品均可帶到台灣。

楊鎮浯縣長今天中午率同秘書長張忠民、建設處副處長文水成、縣防疫所長莊謙恭等人，偕中央防檢局金門檢疫站主任陳炳財、金門航空站主任洪念慈等人，在尚義機場旅服中心的宣示會中，品嘗豬肉乾和肉鬆貢糖等金門特產，並與候機旅客分享可口美食，場面熱鬧！

楊鎮浯在觀光處主管陪同下，向大快朵頤的旅客表示，金門自始至終沒有非洲豬瘟疫情發生，只因金門站在防疫的最前線，採取預防性作為，才造成外界誤解。旅客也開心回應：「了解，讚！」替金門加油打氣。

楊鎮浯強調，縣府雖不滿意中央對金門斷然採取禁運措施，但因為防疫視同作戰，仍充分配合中央的防疫決策，全面做到固若金湯；雖然中央只禁止輸台2周，但業者的損失卻不只14天，不少農曆春節訂單也被抽掉，他要特別感謝業者以大局考量，為了地區特產業長遠發展，配合政府防疫措施。

楊鎮浯也為金門特產站上第一線，籲請民眾和旅客多多採購金門豬肉特產，作為春節饋贈親友的伴手禮。當地特產業者聖祖貢糖、良金牧場也宣布，今天起3天推出優惠措施，回饋消費大眾的支持愛護。

(中時 )