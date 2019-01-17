有夠衰！已婚婦被偷機車 還被誣賴紅杏出牆

2019年01月17日 14:48 中時 王文吉

張女機車龍頭上鎖，林嫌徒手推車，觸發被害人住處警報器。（王文吉翻攝）

渾身酒氣的林嫌聲稱被害人是他的前女友，偷機車是為了逼對方出面到派出所講清楚。（王文吉翻攝）

台中林男日前跑到張姓女友人住處外發酒瘋，還偷走停在門口的機車，張女和丈夫透過屋內監視器發現，立刻報警逮捕。渾身酒氣的林嫌在警訊時聲稱，張女與他交往時疑劈腿，為逼對方出面，才出此下策。但已婚的被害人強調，與嫌犯只是普通朋友，他喝酒就來亂，已經好幾次，這次不再姑息，一定要提告。警方訊問後將林嫌依竊盜、毀損罪嫌移送法辦。

警方調查，開計程車的66歲林男子有妨害公務、公共危險前科，16日凌晨2時許，他跑到豐原區南田街張女住處外，大聲咆哮還狂踹鐵門，接著徒手推走門口的機車。在屋內睡覺的張女和丈夫被警報器驚醒後，從監視器看見林男正在偷機車，立刻打電話向派出所報案。

因機車龍頭上鎖，林嫌奮力推了5公尺，渾身酒氣的他看到警員到場，嗆說「我用牽的，沒有偷，沒騎在馬路上也不算酒駕，你敢抓我就等著沒工作！」警員擔心林男驚擾住戶睡眠，直接將他逮捕帶回派出所。

林嫌在警訊時聲稱，張女是他的前女友，與他交往時，疑劈腿多男，分手後避不見面，為了逼對方出面把話說清楚，才出此下策。但已婚的張女駁斥「我跟他從來沒有交往，只是普通朋友，他只要喝酒就來亂，已經好幾次了，我這次不原諒他一定要提告。」警方訊問後依竊盜、毀損罪嫌將林嫌移送法辦。

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(中時 )