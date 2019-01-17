名模女星爆遭家暴2年 傷口淌血痛哭：是我不夠好

2019年01月17日 14:44 中時電子報 吳品瑤

近來台灣家暴事件頻傳，受害者不是小孩就是婦女，讓人看了憤怒難耐，而不只老弱婦孺會遭暴力對待，外型美麗、事業成功的明星名人，看似「人生勝利組」生活光鮮亮麗，然在私底下，也可能是受害者，哥倫比亞名模女星佩蕾拉(Estefania Pereira)，日前在IG勇敢說出私生活真相，驚爆遭同居男友家暴毆打，見血是家常便飯，過著這樣非人的生活長達兩年。

佩蕾拉日前在IG貼出一組哭泣無助的受傷照片，揭開驚人的私生活，現年27歲的她，表示24到26歲這兩年，經歷著「最悲傷的時刻」，她跟男友同居，男方對她無盡的辱罵甚至出手傷人，但每每對她施暴後，瞬間又轉變態度，溫柔地向佩蕾拉道歉，讓女友心軟覺得他會悔改，便原諒了他，然結果每每讓人失望，就這樣成了「惡性循環」。

佩蕾拉每次被打每次都心軟原諒，就這樣持續2年時間，她身上因此產生大大小小的傷口，有已結痂的舊傷，也有還淌著血的新傷，傷口照怵目驚心，她甚至心理扭曲，被打後竟是責怪自己：「一定是我哪裡做錯、不夠好，所以他才會打我」，最後這些事情被她的父母發現，忍不住心疼痛哭，她才醒悟，若再容忍下去，父母心裡會難受，才痛下決心離開男友，如今站出來呼籲受害人不要因害怕而沉默、隱忍，「如果不說出來，沒人會知道你經歷了什麼，沒人能伸出援手」。

(中時電子報)