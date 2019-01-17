永和分屍案 檢當庭改以幫助殺人罪起訴買刀男

永和分屍命案負責購買兇器的吳宣。（中時資料照 許哲瑗攝）

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中時

涉嫌在永和分屍案中負責買刀的吳宣，遭新北地檢署上月依幫助傷害致死罪嫌起訴，新北地院今首度召開準備庭，檢方當庭變更起訴法條，改依幫助殺人罪起訴，吳宣則在庭上供稱，因受孫武生之託幫忙買刀，以為他要用來防身，根本不知道是用來殺人。

43歲加拿大籍男子RamgahanSanjayRyan（中文名顏柏萊），去年8月遭人殺害分屍並丟棄於中正橋河畔，由非裔美籍男子Bent持鏈鋸從背後勒脖，美籍男子孫武生（OZ）再持美工刀割喉、並持開山刀砍頸、背等部位，見被害者死亡後再予以分屍，並燒毀衣物離開現場。

新北地檢署上月偵結永和分屍案，依殺人、毀壞及遺棄屍體等罪將Bent、孫男起訴；負責買刀的吳宣和何傑生則依幫助傷害致死罪嫌起訴。

新北地院今針對吳宣部分首度開庭，庭訊時，檢方變更起訴法條為「幫助殺人罪嫌」，吳宣供稱，孫武生聲稱他與朋友有衝突，囑託他協助買刀作為防身之用，根本不知道孫會用來殺人；至於「把風」一事，吳宣解釋，他以為孫在河濱公園交易毒品或吸食大麻，他才幫忙到對岸查看有無警察，但當時天很暗，根本看不清楚。

吳宣說，事後他曾問孫武生為何要殺人，孫男說死者是警察的線民，且他只幫孫男拿過一次信箱內的信封，否認洗錢及幫助殺人。

(中時 )

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