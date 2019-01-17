民進黨團大罵鴨霸 國民黨團釋善意

2019年01月17日 15:24 中時 陳育賢

新竹市議會日前進行各委員會抽籤編組，選舉推派各組召集人及程序委員會委員，但民進黨只拿下民政委員會1席召集人，程序委員更由國民黨全數包辦，民進黨團大罵國民黨鴨霸、不尊重少數，國民黨團17日決定將秉持尊重少數、陽光議會的目的，研議是否修改辦法，展現包容力。

國民黨議會黨團今天召開記者會，針對日前民進黨團指國民黨在議會各議案審查委員會召集人和程序委員席次，拒絕協商一事說明，黨團書記長張祖琰表示，民進黨事先僅就爭取召集人提出協商，並未就程序委員席次提出協商，民進黨的指責，有失公允且破壞互相尊重的協商機制。

不過，議長許修睿今天決定，將秉持尊重少數、陽光議會的目的，研議是否修改「新竹市議會程序委員設置辦法」，展現國民黨是有包容力的政黨，並會先以善意對待各黨派，也期待各黨派能以互相尊重回應。

張祖琰並還原事情原委表示，當天各委員會編組都是電腦抽籤所決定且全程直播，每個委員會都有各黨派議員，至於召集人是各組委員經民主程序的選舉推派產生，未來在分組審查時，所有不分黨派的委員都能表達意見。

而在推舉前兩日，民進黨團確實有向她表達希望取得1席召集人的席次，國民黨也協助民進黨取得了，但在程序委員部分，民進黨並沒有事前提出意願，等到民進黨提出時，各委員會都已經推舉產生完畢。

民進黨說要1席召集人，國民黨也盡力給予協助取得，事後來批評國民黨不尊重少數黨是有欠公允的，何況國民黨也推舉2位無黨籍議員擔任召集人。

至於程序委員席次，民進黨團事先並沒有向國民黨團表達需要爭取的意願，因此由各委員會各自推舉，等推舉完畢投票條已經交給議事組後才提出要協商重新投票，未免強人所難，何況民政委員會8席中國民黨只抽到2席，而該委員會也推舉國民黨議員擔任程序委員，以此指責國民黨團拒絕協商，以事論理，實有失公允。

張祖琰表示，其實在各委員會產生前，議長許修睿原就希望議會各黨派能夠參與，早已考量此屆議會政黨席次結構與上屆大不相同，思考是否調整程序委員會委員組成，希望徵詢各方意見，參考其他縣市之設置辦法，再周詳研議是否修改程序委員設置辦法。

(中時 )