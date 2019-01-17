柯P若組黨 學者預測： 他和身邊的人全都完蛋

台北市長柯文哲日前受訪時表示，有在思考組黨的事。（資料照片 鄧博仁攝）

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中時電子報
/綜合報導

台北市長柯文哲日前受訪放出風聲，正在思考要不要組黨，似乎有意組黨選總統。他沒有把話說死，但學者胡幼偉卻認為，柯某一旦組黨，他的政治價值將立刻歸零！原因很簡單，他的「非政治性」，正是他的政治魅力來源。如果他跟一夥人搞在一起組個黨，不僅他完蛋，他身邊的人也跟著完蛋了。

文化大學新聞系主任胡幼偉今(17)日在臉書上表示，柯文哲的政治魅力，就在於他不屬於任何政黨，他的「非政治性」，正是他的政治魅力來源。這跟「兩百塊」、「許純美」當年在演藝圈會紅一陣子，是一樣的道理。有人把素菜館弄得像法國菜餐廳，而不像一般素菜館，一走進去就是滿滿的廟味，也是同樣的原理。

胡幼偉指出，柯某要維持個人的獨特魅力，就一定要維持非典型個體戶的狀態才行，跟一夥人搞在一起組個黨，他自己會完蛋，因為獨特性不見了；他身邊的人也完蛋了，因為大家不喜歡看到他身邊有人。「學姊」受歡迎，是因為她個人的姿色，本身是獨立的個案，跟柯無關。

柯某組政黨目前碰到兩難。胡幼偉提到，柯自稱搞選舉沒有政黨做奧援，搞起來很累，但問題是他要選總統，非組黨聚攏一批人不可。這麼一來，組黨後他的這塊獨一無二的招牌，也就失去光環了。一組黨，他就變成藍綠之外的另一個黨棍而已了！

(中時電子報)

文章來源：胡幼偉臉書

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