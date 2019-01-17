蘇內閣只有三種閣員！唐湘龍揭嚴重性

2019年01月17日 15:20 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

參選新北市長失利的蘇貞昌回鍋擔任行政院長，高雄市長落敗的陳其邁接副閣揆，前台中市長林佳龍當交通部長，外界戲稱「復仇者聯盟」。對此，資深媒體人唐湘龍稱蘇內閣其實只有三種閣員，並分析問題嚴重性。

賴清德11日宣布內閣總辭，總統蔡英文宣布由前院長蘇貞昌回鍋接閣揆，行政院副院長、交通部長則為陳其邁、林佳龍，這三人都在九合一敗選，因而被稱為「復仇者聯盟」。此外，這次內閣名單中共3分之2閣員留任，潘文忠「回鍋」再任教育部長。

對此，唐湘龍則在《NOWnews》名家論壇中指出，若失敗者為成功者之院長，那就是悲劇。他直言並不看好這個內閣、這個政府未來的表現。

唐也提及蘇內閣其實只有三種閣員，包括敗選者、回鍋者以及留任者，並分析其嚴重性。對於留任者，唐湘龍說若民進黨在九合一的挫敗和財經政策不佳表現有關，財經部會竟在第一時間全數留任。至於回鍋者，唐湘龍提及教育部長潘文忠。他說潘根本沒能力指揮高度意識型態化的教育部，從卡管戰場上落跑，戰爭結束又回來接指揮官，「這樣的教育部長會有威望嗎？」

至於敗選者，唐說民進黨九合一大敗，蘇、陳、林三人共輸六十多萬票，卻都升官，「這算『臨危受命』嗎？問題是他們就是製造危機的人不是嗎？」唐湘龍說蘇、陳、林高高在上，侯友宜、盧秀燕、韓國瑜在旁等著他們的手下敗戰裁示重大預算、計劃，「這是什麼場面？」他說敗戰者組閣是從未發生過的事，簡直把選舉當兒戲，把選民當傻子，唐預言未來中央與地方衝突必多。

(中時電子報)