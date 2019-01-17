國防產業發展條例軍品 關鍵零組件原料不得來自陸港澳留彈性

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中時

行政院會上午通過「國防產業發展條例」草案，其中訂定軍品研發產製維修的關鍵零組件及原料，不得來自陸、港、澳相關規定，外界關注是排除台商？國防部次長梅家樹表示，有關陸港澳部分，在這次「國防產業發展條例」裡面，也訂定如果後續有特殊需要，可以經過主管機關的同意，不在此限，保留一個彈性，這部分都要報請主管去做確認核定，重點是會不會影響國防資訊的安全。

至於條例提及吸引廠商投入、擴大市場規模，藉由開放補助降低廠商研發風險，梅家樹說，獎勵包括捐補助、或資金技術投資或授權優先採購軍品或辦理融資及優惠的利率，獎勵可以這些方式執行，後續獎勵的時機對象及條件或訂定的基準，將由國防部及主辦部會經濟部、科技部訂定，條例施行一年內會完成相關辦法。

至於條例草案中明定，「列管軍品經二次開標後未能決標，主管機關得會商其他主辦機關評估後改向國外採購」，是否對現行軍品採購是否有幫助？梅家樹說，這是彈性作法，還是要兼顧國內產業能量及考量戰備需求，要經過嚴謹評估的過程，不代表一定可行。

行政院長蘇貞昌表示，以往軍品向國外採購案占軍事投資相當高的比例，除造成國防預算沉重支出外，另因受限於國際政治之不確定性與高科技武器系統管制等因素，不易獲得最先進武器，且其關鍵技術仍掌握在外國廠商，後續維修保養更形困難。為逐步建構適足的國防自主能力，本草案賦予「國防產業」政策法源依據，營造國防產業永續發展環境，達成國防建軍與經濟發展相互結合的目標，有其必要。

(中時 )

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