員生醫院牙醫部成立 醫療服務全方位

員生醫院牙醫部17日正式試營運。（鐘武達攝）

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員生醫院牙醫部17日在各界見證下正式揭牌。（鐘武達攝）

彰化縣員林市員榮醫療體系員生醫院去年成立中醫部，牙醫部也在17日由總院長張克士與彰化縣衛生局長葉彥伯、立委陳素月等各界共同揭牌下正式成軍，張克士表示，員生牙醫部有精密的儀器與設備，更有6個診間同步為病患服務，提供全方位的牙科照護。

員生醫院牙醫部即日起試營運，醫療團隊由主任賴韋如領軍，成員包括沈紋瑩、黃博鴻、朱麗諭、葉啟順、李忠諭、翁文彬、邱筱婷、梁庭珊、尤荷雲、李彥霖、陳盈蓉、楊涵雯、楊于靚等10餘名專業牙醫師，服務項目有兒童牙科、齒顎矯正、根管治療、人工植牙、牙周治療、全口重建、口腔外科。

賴韋如表示，員生牙醫部引進有3shape口內數位掃瞄機、植牙術前規劃軟體、LEICA牙科臨床顯微鏡、3D數位電腦斷層、無痛麻醉機、CO2電射治療、數位攝影機，高科技數位化的設備很齊全。

6間獨立的診療室讓患者擁有隱私空間，每次療程採用1人1套器具，杜絕交叉感染，加上有口內數位掃描機，將假牙的設計和製作數位化，讓患者可以當日安裝好假牙，減少模型變形和誤差。

張克士表示，員榮醫療體系是在地深耕的社區醫院，員生牙醫部的開設不僅是整個醫療體系的服務科別、專科及先進設備與服務對象都是全方位。

(中時 )

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