驚見機車腳踏墊上一大包 他轉念破解對方陰謀

網友驚見機車腳踏墊上一大包。(翻攝爆怨公社)

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中時電子報

有網友在臉書社團分享，要上班時發現自己機車腳踏墊有個陌生的背包，詢問站在車旁路人表明也不是他的，路人卻鼓吹原PO將背包移動、打開，原PO發覺不對勁決定報警，沒想到「失主」立刻出現領走背包，而剛剛的路人也跟著離開，讓他懷疑根本是兩人一組的碰瓷詐騙手法，網友看完驚呼「幸好你警覺性夠高」、「打電話給警察是對的」。

網友驚見機車腳踏墊上一大包。(翻攝爆怨公社)

網友在《爆怨公社》臉書社團上分享一段差點被詐騙的過程，原PO準備上班時，發現機車腳踏墊上被放了一個陌生的黑色背包，詢問一旁的路人是否是他的，對方表明不是後卻開始慫恿「拿到旁邊的車放不就好了」、「不然你打開看看說不定可以找到資料聯絡失主」，原PO警覺有點奇怪，決定打電話報警。

該網友表示才剛報警，背包失主就戴著全罩安全帽及口罩出現領走背包，他追問背包主人，對方回應「怕淋濕」後就迅速穿上雨衣跑走，原PO表示「沒有騎車的人戴著安全帽口罩，在下雨天的路上跑步的奇景還真是第一次見」，而一開始搭話的路人也隨著同方向離開，讓他事後懷疑兩人根本是同夥，可能是碰瓷詐騙的手法，也提醒大家注意，遇到這類事件，還是報警才最有保障。

網友看了紛紛留言，「幸虧你夠機警」、「打電話給警察是對的」、「還好洗腦沒成功，不然你現在可能在警察局做筆錄了」、「又學到經驗了，以後小心點」另有人建議「還是去警局備一下案，這種碰瓷詐騙的，要是有熱心民眾沒警覺就慘了」。

還有網友分享經驗，「這種手法騙錢的超多，以前還遇過一個傢伙拿相機要我幫忙拍照，結果他那台相機早就壞了，他反說是你搞壞掉的要你賠」、「上週我也在公車亭的坐位發現兩個包，一樣不敢碰！當場撥110請警察來帶回」。

(中時電子報)

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