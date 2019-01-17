老菸槍腹膜薄弱 用力過猛墬腸罹疝氣

2019年01月17日 15:26 中時 王文吉

箭頭處即為患者腹股溝疝氣位置。（王文吉翻攝）

腹股溝疝氣從外觀看來呈現明顯的腫塊，突出的部分可能會出現疼痛感。（王文吉翻攝）

菸齡逾50年的陳翁日前下田耕種返家後，覺得左下腹悶痛不適，並且越來越嚴重，家人趕緊帶到童綜合醫院急診。醫師確診老翁罹患腹股溝疝氣，疑搬肥料過度用力造成。經腹腔腹膜前疝氣修補手術，使用內視鏡建立3個1公分的切口，進入腹腔內修補疝氣裂孔，老翁住院5天即返家，經1個多月靜養，重回田裡耕作。

童綜合醫院一般外科醫師羅鳴高表示，陳翁高齡84歲，因年紀大、常咳嗽，又有抽菸習慣，腹腔組織較為脆弱，疑搬肥料用力過猛，導致腹腔壓力過大，造成小腸位移。急診醫師先將腸子推回腹腔內並繫上，再進行腹腔腹膜前疝氣修補手術，因傷口小，術後復原快速。

羅鳴高指出，多數的成人疝氣都屬於腹股溝疝氣，是很常見的外科疾病，當人體的壁膜結構處於較薄弱的狀態時，如果因為搬重物、咳嗽、便祕等因素，突然增加腹腔內壓力，組織或器官就可能經由脆弱處突出到腹壁之外，從外觀看來會呈現明顯的腫塊。

羅鳴高指出，腫塊突出的部分可能會出現疼痛感，病人在平躺時腫塊會縮回，疼痛也會有減緩的狀況，多數的疝氣都不會自行癒合，需依靠手術治療。他也提醒，腹股溝疝氣好發於老年族群，因腹腔壁組織的退化，會讓器官更容易突出腹腔壁膜，其他如開刀傷口、抽菸、肥胖、攝護性肥大等都可能增加患病機率。

羅鳴高醫師呼籲，民眾如果發現或懷疑患有疝氣應及早就醫，並盡早安排手術，避免腹膜裂口進一步擴大，或是病情進一步惡化成嵌頓型疝氣，造成腸子無法退回腹腔而危及生命。

(中時 )