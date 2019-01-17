新竹過好年 竹市府推多項便民措施

2019年01月17日 15:25 中時 陳育賢

林智堅今天也特別在記者會場發放紅包，慰勉竹市80多位清潔隊員。（陳育賢攝）

春節9天連假即將到來，新竹市政府17日召開「2019新竹過好年─好便利、好安心」記者會，宣布結婚登記預約、路邊停車免費、社福醫療、居家安全等各項便民服務不打烊，並加碼加班收運垃圾，盼新竹市民安心、便利、幸福過好年。

市長林智堅表示，年節期間除環保局垃圾清運加班、交通處規畫路邊停車優惠，警消、醫療、社福、戶政等各項服務都不打烊，若民眾有任何問題，也可撥打1999市民專線詢問，盼市民安心團圓過好年。

由於清潔隊員1年365天，僅初一到初四有連續假期，相當辛苦，林智堅昨天也特別在記者會場發放紅包，慰勉竹市80多位清潔隊員。

林智堅指出，為了迎接2019，新竹市東門城以太空豬為主燈，相當可愛俏皮，晚上點燈時吸引許多年輕人前往打卡，未來護城河周遭還會加入更多藝術裝置，邀請市民有機會可前來遊覽，外縣市民眾更可配合國旅暖冬計畫，過年期間前來新竹住1晚，好吃好玩都在這裡。

環保局長江盛任表示，因應春節期間垃圾量大幅增加，今年市府特別加碼，除夕前1天小年夜2月3日比照平日收垃圾，除夕（2月4日）及初五（2月9日）兩天則提前半天清運，僅大年初一到初四停收。

此外，如有大型家具及家電清運需求，從1月19日起至2月4日，每天接受預約登記上限提高至150件，超量會協助順延登記，額滿後將統一安排年後清運，初一至初四暫停登記及清運，預約電話：03-5388406。

交通部分，交通處表示，2月2日至2月10日春節期間，市區路邊停車格皆暫停收費、市區YouBike各站點照常營運，讓大家能開心、便利暢遊新竹市各大景點。

消防局則會加強各大百貨商場、廟宇消防安全檢查及訪視，並安排充足人員留守，維護市民走春祈福安全。

警察局則自1月28日起至2月11日，提供「春節護鈔」及「舉家外出安全維護」服務，除了加強保護民眾攜帶巨款時的安全，也提供外出遊玩的市民，申請住家附近加強巡邏，市民若有需要，皆可撥打「110」電話申請。

另，想趁農曆年節辦喜事的新人們，1月30日至2月1日期間，只要備妥身分證、戶口名簿、2年內2吋照片各1張及結婚書約等文件，親自到任一戶政事務所，即可預先辦理結婚登記，並指定結婚生效日。

春節連假期間的就醫問題，台大醫院新竹分院、新竹馬偕醫院、國軍新竹醫院、國泰醫院新竹分院、南門醫院等5大急救責任醫院醫療服務不打烊，持續提供急診及部分門診，衛生局並協調轄區醫院和診所開設類流感特別門診。各急救責任醫院春節門診及急診時間表，民眾可上新竹市衛生局網站查詢，或電洽1999市民專線。

此外，針對竹市弱勢家庭，社會處結合各民間團體，於春節前加強關懷訪視及物資發放等服務，如有急難變故，亦協助提供及時紓困，春節救助不中斷，如遇15度以下低溫，則將啟動低溫送暖服務，提供獨居長輩與街友禦寒物資。

行政處長白舒樺表示，1999市民專線全年無休，春節期間已配置充足人力，民眾可直接撥打，洽詢各項便民服務及活動展演訊息。

(中時 )